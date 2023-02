Staff Agencia Reforma

JEREZ, Zacatecas.- Por segunda ocasión en el mes y tras suspenderse la celebración del Carnaval ante la inseguridad, cientos de habitantes marcharon ayer por las principales calles de Jerez para exigir a las autoridades que refuercen la seguridad y que detengan los asesinatos y desapariciones en este municipio de Zacatecas.

Los inconformes, quienes vestían con ropa blanca, se concentraron en la Glorieta Francisco García Salinas y desde ahí caminaron con pancartas que incluían imágenes de desaparecidos y asesinados.

Durante el recorrido fueron citando los nombres de los desaparecidos, que en el inicio de este año ya suman por lo menos 16 en la ciudad ubicada a 56 kilómetros al sur de Zacatecas capital, cerca de Jalisco, así como de los asesinados.

«¡Queremos justicia, queremos justicia!», «¡No más muertes!» y «¡Nos falta Martha Cecilia, nos falta Manuel Manuel Bañuelos, Juan Carlos Morales, nos falta Frida Sofía, nos falta Hugo Carrillo, Brenda García, Isaac de la Terra, Gerardo Cabrera, Selena Reyes, Jesús Alberto!», fueron algunas de las exigencias.

«Los desaparecieron, se los llevaron. Ellos no desaparecieron, se los llevaron; vivos se los llevaron, vivos los queremos».

Las personas que encabezaron el contingente llevaron una pancarta con letras negras que resaltaba el mensaje «Queremos vivir sin miedo. Jerez quiere paz».

Otros manifestantes portaron una pancarta para reclamar que se localice a Frida Sofía, joven que desapareció el pasado 11 de febrero junto con otras cuatro personas.

Tras poco más de 40 minutos, los habitantes arribaron al Palacio Municipal, donde exigieron al Alcalde morenista Humberto Salazar ser recibidos y le pidieron que dejara de quejarse por la cancelación del Carnaval.

«Salazar escucha, si no puedes renuncia», le gritaron al Edil.

Al mismo tiempo, la fachada del inmueble fue tapizada de pancartas color blanco y morado.

«Ser jerezanos nos está costando la vida», «No derrama económica, sobre derrama de sangre» y «No sabía que ser músico me quitaría la vida», se leía en algunas de las quejas que taparon la entrada del inmueble.

Una comitiva de representantes ingresó a una mesa que dialogaría sobre la situación de violencia, de acuerdo con el Secretario municipal, Hugo Ramírez.

Grupo REFORMA informó que, en medio de la crisis de inseguridad por la que atraviesa Jerez, se dio a conocer un video del Alcalde Salazar cantando al ritmo de la banda «La Adictiva» el narcocorrido «JGL», dedicado al capo Joaquín «El Chapo» Guzmán.

Luego de los recientes hechos delictivos en el municipio zacatecano, las candidatas a reinas del carnaval declinaron el jueves su participación en el certamen de belleza y, un día después, 23 instituciones educativas que participarían en el desfile cancelaron, por lo que la festividad se suspendió.