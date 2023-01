Iris Velázquez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Docentes, investigadores, alumnos y egresados de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) exigieron la anulación del título de licenciatura a la ministra Yasmín Esquivel, por considerar que de no hacerlo, se pondría en riesgo la credibilidad de la casa de estudios al no actuar ante un plagio comprobado.

A través de un oficio firmado por 33 integrantes de los diversos sectores de la comunidad universitaria, externaron la molestia por el posicionamiento de la institución, que se ha declarado impedida para retirarle el documento que avala a la funcionaria como Licenciada en Derecho.

En la petición entregada ayer a la Coordinación de Vinculación con el Consejo Universitario (CU) exigieron a los representantes de la UNAM promover la revocación del título en el marco de la autonomía instaurada en la Ley Orgánica de 1945.

«La autonomía es un principio fundamental en la Universidad Nacional Autónoma de México, por lo que es obligación de todas las personas que en ella estudiamos, nos formamos o trabajamos, garantizarla, respetarla, ejercerla y cuidarla», expusieron.

Al destacar que estos momentos son «cruciales» para la vida democrática del país y de la UNAM –con el relevo del Rector en puerta–, conminaron a llevar el tema a discusión al pleno del CU, para que éste determine al respecto.

Los firmantes señalaron que el plagio en general es un problema de graves consecuencias, un robo intelectual, un delito castigado internacionalmente y también sancionado en el Código Penal Federal mexicano.

«Es cierto que se puede haber prescrito en los términos de interpretación tradicional del derecho mexicano, pero sus consecuencias son tales que no es explicable que nuestra máxima casa de estudios renuncie a su autonomía para decidir sobre los efectos legales y sociales de un derecho de esta naturaleza.

«Tenemos la convicción de que la Comisión de Honor y Justicia del Consejo Universitario debe intervenir para dirimir sobre las anomalías que se generaron en nuestra casa de estudios y aplicar la sanción de invalidación en el título que ostenta el ex alumna Yasmín Esquivel Mossa de Riobóo, que fue obtenido de manera fraudulenta y, por tanto, sin cumplir los requisitos esenciales para ello», apuntaron.

En caso de no hacerlo, advirtieron, se pondría en riesgo la credibilidad de todos los títulos emitidos por la UNAM.

«Debemos reforzar la confianza nacional en el trabajo de la UNAM, no permitir que situaciones de esta naturaleza empañen el ejercicio honesto y responsable de una profesión.

En la lista de firmantes se encuentran Gabriela Delgado Ballesteros, investigadora asociada a la Maestría en Psicología Clínica; Alicia Elena Pérez Duarte y Noroña, del Núcleo Multidisciplinario sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y los investigadores Enrique Ruiz Velasco Sánchez, Griselda Gutiérrez Castañeda, Rosaura Martínez Ruiz, Alejandro Gómez Pacheco y Alejandro Álvarez Pérez Duarte, entre otros.