El Colegio de Contadores Públicos consideró necesario que, en caso de aprobarse el incremento del Impuesto sobre Nóminas (ISN), el Gobierno del Estado etiquete los recursos adicionales que obtendría, estimados entre 480 y 500 millones de pesos anuales, para garantizar la transparencia en su aplicación.

Víctor Alberto Eudave Anguiano, integrante de la Comisión Local Fiscal del organismo, explicó que actualmente se proyecta una recaudación de aproximadamente 2 mil 600 millones de pesos por este concepto, por lo que un aumento de medio punto porcentual permitiría obtener cerca de 500 millones de pesos adicionales. Como referencia, mencionó que en Nuevo León parte de los ingresos del ISN se destina a rubros como la procuración de justicia y la seguridad, esquema que consideró conveniente implementar en Aguascalientes.

Respecto a la posibilidad de mantener la tasa actual del 2.5%, como ha solicitado el sector empresarial, consideró que el incremento probablemente será aprobado, aunque reconoció que todavía no existe una definición pública al respecto. Indicó que entidades como Sinaloa aplican tasas progresivas de entre el 2.4 y el 3%, mientras que Nuevo León aplica una tasa del 4%.

Advirtió que el aumento representaría una carga adicional para las empresas, que también deberán afrontar mayores costos por ajustes salariales, cuotas de seguridad social y cambios derivados de la reducción de la jornada laboral. Ante este panorama, recomendó realizar proyecciones financieras para calcular el impacto de las nuevas obligaciones y buscar alternativas para mejorar la productividad.

Asimismo, señaló que algunas compañías podrían frenar las contrataciones o reducir sus plantillas laborales.