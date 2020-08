Ayer, en sesión de la Diputación Permanente, se aprobó la propuesta de la diputada Elsa Amabel Landín para que la CMOV e IEA expliquen al detalle, los protocolos sanitarios que se implementarán una vez que dé inicio el retorno escalonado de clases de bachilleres y universitarios; subrayó que debe garantizarse la seguridad del alumnado.

Gladys Ramírez Aguilar se sumó a la propuesta de su homóloga, y manifestó su preocupación porque no cesan los reportes de que usuarios y operadores de los camiones urbanos se niegan a portar el cubrebocas, lo que incide en factor de riesgo de incremento de contagios.

En otro tema, Landín Olivares destacó que en esta Pandemia hay cosas más importantes que los “shows mediáticos”; “de nada sirve ver cómo se les pega al presidente o a los anteriores, si no se atienden los problemas actuales, como la muerte de 53 mil mexicanos por el COVID-19, los 10 millones de mexicanas y mexicanos que no tienen empleo, y las faltas de becas para miles de estudiantes, entre otros problemas”. Consideró que en vez de quejarnos, hay que actuar.

En su intervención, el diputado Cuauhtémoc Cardona Campos presentó una iniciativa para reformar el Código de Ordenamiento Territorial, para incluir la figura de Acción Pública, la cual permitirá que la Sala Administrativa del Supremo Tribunal de Justicia del Estado atienda aquellos casos cuando los vecinos de cualquier fraccionamiento no estén de acuerdo por la construcción de diversas obras, como la instalación de anexos para atención de adicciones, de talleres mecánicos, por cambios de uso de suelo, entre otros negocios.

Consideró necesario terminar con la actitud discrecional en las áreas de desarrollo urbano, ya que debido a lagunas que existen en dicha normatividad, “cientos de artículos hoy son letra muerta”.

La diputada Mónica Becerra Moreno lamentó el incremento que ha tenido el suicidio no sólo a nivel mundial, sino niveles estatales; aseguró que las principales causas por lo que las y los jóvenes deciden terminar con su vida son el acoso escolar, la depresión, la desarticulación familiar, deserción escolar, drogadicción, entre otros.

Finalmetente, se pronunció a favor de fortalecer las políticas públicas en materia de salud mental.

