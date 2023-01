Iris Velázquez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Con títulos, certificaciones de cursos y comprobantes de su trabajo durante la pandemia, personal de salud de distintas entidades e instituciones exigió ayer al Presidente Andrés Manuel López Obrador mejoras laborales, tras afirmar que no se podrá tener un sistema de salud como el de Dinamarca, con las carencias que enfrentan.

En la manifestación que inició la madrugada de ayer en Palacio Nacional, prosiguió en el Senado y derivó en bloqueos viales en la Ciudad de México, médicos recordaron que el mes pasado, el Mandatario aseveró que a más tardar en diciembre de 2023, México contaría con un sistema de salud pública como el de Dinamarca.

No obstante, desde sus trincheras, dijeron, no advierten cómo se podrá cumplir esta promesa con contratos temporales o desempleo, sueldos bajos, falta de prestaciones y desabasto de medicamentos e insumos para ofrecer una atención de calidad.

El 6 de enero, Día en el que anteriormente se festejaba al personal de enfermería en México –ahora sólo algunas instituciones lo hacen y de forma oficial se festeja el 12 de mayo para empatarlo con el festejo global–, decenas de profesionistas exigieron al Gobierno mejorar su ingreso salarial.

Indicaron que pese a contar con su capacitación probada en campo y con documentos, algunos ganan 3 mil 500 pesos al mes y otros con maestría aceptaron trabajo en las campañas de vacunación con un pago de 2 mil 800 pesos quincenales con tal de salir del desempleo.

«¿Cómo es que dice el Presidente que va a tener un sistema de salud como Dinamarca si su personal trabaja casi descalzo? que empiecen por las bases», solicitó una enfermera de Michoacán.

Otra enfermera de Guerrero pidió al primer Mandatario valorarlos no sólo con palabras.

«Que paren en Senado un día, dos días no pasa nada, pero un hospital que lo paren un día, ¿qué va a pasar?», apuntó.

Ella consideró que la oferta de plazas en el sistema de salud mexicano es simulada. Explicó que se les cataloga como «homologadas, regularizadas, formalizadas», sin embargo, no les ofrecen seguridad laboral y por el contrario, les restaron años de antigüedad.

«Viene siendo un contrato más indefinido, pero no somos de base. Nos quitaron antigüedad porque para la Secretaría tenemos sólo de 6 a 8 años, cuando ya llevamos 20 o más trabajando», comentó.

En la protesta participaron químicos, laboratoristas, camilleros, enfermeros y médicos residentes de Michoacán, Sinaloa, Baja California, Estado de México y Oaxaca, de instituciones como IMSS, ISSSTE, la Secretaría de Salud y Pemex.

En el evento convocado por la Unión de Trabajadores de la Salud, uno de sus representantes, Rafael Soto, indicó que cerca de 350 mil trabajadores han sido afectados por la austeridad y falta de condiciones dignas para laborar.

«Son gente que se le prometió en esta misma mañanera durante todo lo que va del sexenio que iba a ser basificada.

«Que en un año vamos a estar mejor que en Dinamarca, dice nuestro señor Presidente…», agregó.