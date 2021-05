César Martínez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Familiares de las víctimas de desaparición forzada, por las que 30 elementos de la Marina fueron vinculados a proceso, claman por una reunión en la Secretaría de Gobernación, pues no han sido informadas sobre los procesos penales ni se les han atendido sus peticiones.

Desde el pasado 23 de abril pidieron, mediante una carta, un encuentro con el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, sin que a la fecha hayan recibido respuesta.

“Familiares de las víctimas no han sido informadas de manera oportuna, directa y formal por parte de sus respectivos asesores jurídicos, desconociendo toda información de carácter oficial e incluso, sin tener acceso a las audiencias”, denunciaron.

En particular, la misiva hace referencia a familiares de las carpetas procesales 155/2020 y 208/2020, referentes, la primera, a la desaparición de José Luis Bautista Carrillo y, la segunda, por la desaparición de Julio César Viramontes Arredondo, ambas ocurridas en 2018 en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Además, Gregoria Ochoa Moreno, quien busca a su hijo Edgar Treviño Ochoa, también desaparecido por la Marina, pide un peritaje independiente con la ilusión de poder identificar a su hijo.

El 3 de octubre de 2019 fueron encontrados unos restos humanos en Nuevo Laredo, cerca del Río Bravo, de los cuales la Fiscalía General de la República dijo que eran de una mujer, mientras que la Fiscalía de Tamaulipas los reportó como de un varón.

“Gregoria Ochoa Moreno presume que dichos restos humanos podrían corresponder a los de su hijo, Edgar Treviño Ochoa, desaparecido por elementos de la Marina en mayo de 2018, tanto por las ropas y accesorios que fueron encontrados junto a la osamenta como por el lugar donde ocurrió el hallazgo”, explica el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo en la carta.

En la misma carta, se acusa a la Fiscalía General de la República de no querer atraer la investigación sobre la desaparición de Miguel Ángel Rodríguez Frayde, también ocurrida en abril de 2018.