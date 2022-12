Mayolo López, Rolando Herrera y Natalia Vitela Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que la Ministra Yasmín Esquivel fue exhibida por plagiar su tesis de licenciatura, académicos y legisladores pidieron su renuncia para evitar el desgaste de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y por un acto de honestidad intelectual.

«El Pleno puede hacer un llamamiento a la Ministra a que se haga a un lado. Esto claramente identifica la causa grave que establece la Constitución para presentar una renuncia al cargo. Yo pensaría que, en beneficio de las instituciones, ella debe hacerse a un lado y no esperar que esto siga desgastando a la institución», consideró José Antonio Caballero, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM.

Ayer la UNAM inició una investigación formal tras la denuncia del escritor y académico, Guillermo Sheridan, quien exhibió que la tesis de licenciatura de Yasmín Esquivel publicada en 1987 es prácticamente idéntica a una registrada el año previo por Édgar Ulises Báez Gutiérrez.

María Marván, quien también es investigadora en el IIJ, señaló que se debe preservar la presunción de inocencia de la Ministra, pero si no es capaz de demostrar que no plagió su tesis debe dejar el cargo.

«Estaría en una posición sumamente grave y probablemente tendría que renunciar a la magistratura», señaló.

Fernando Serrano Migallón, especialista en Derecho Constitucional y ex abogado general de la UNAM, explicó que una vez que en el ámbito universitario se esclarezca el caso, corresponde a las autoridades universitarias determinar ante la SEP si el título es dado de baja.

«Si se da de baja el título todas las actuaciones que haya tenido el sustentante dejan de tener validez», enfatizó el también ex director de la Facultad de Derecho de la UNAM.

Tras considerar que se trata de un asunto delicado, los senadores Xóchitl Gálvez, Germán Martínez y Julen Rementería del Puerto coincidieron en que es necesario que la UNAM esclarezca el caso.

«Una vez pronunciada la UNAM, de ahí se deben derivar eventuales responsabilidades administrativas o políticas o penales, pero no antes de que se pronuncie la UNAM», resaltó el senador Germán Martínez, del grupo plural.

«La conducta señalada es grave, razón por la cual se hace necesaria la oportuna y expedita investigación. Una vez que la autoridad universitaria emita la resolución, se impulsarán las medidas jurídicas y deontológicas que correspondan», externó por su parte el Consejo General de la Abogacía Mexicana.

Si las autoridades de la UNAM confirmaran un plagio de Esquivel, y con ello determinan anular su licenciatura, quedaría impedida para ser Ministra de la Corte, al no contar con lo estipulado en el artículo 95, párrafo 3, de la Constitución: «Poseer el día de la designación, con antigüedad mínima de diez años, título profesional de Licenciado en Derecho, expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello».