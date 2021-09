Mayolo López Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO 11-Sep-2021 .-El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador debe frenar los contratos sin licitación, que actualmente alcanzan el 90 por ciento, exigió el Senador Juan Zepeda, presidente de la Comisión Anticorrupción.

“Hace poco hacíamos un balance y la adjudicación directa ya está llegando al 90 por ciento de las asignaciones directas de este Gobierno, algo que es contrario totalmente a la ley, pero ya lo están haciendo una práctica normal”, dijo el viernes en entrevista.

“Exhorto al Gobierno federal a que ya no puede asignar de manera directa tal cantidad de contratos. Cuando tú licitas de manera pública, abierta y abres la competencia de manera transparente, estás actuando con transparencia y optimizando el recurso público.

“Cuando lo haces por asignación directa, sesgada y señalando con el dedo, ‘dale a este, dale al otro’, estás pagando favores políticos o estás robando el dinero público”, señaló en alusión al caso de las tres empresas tabasqueñas vinculadas a un ex jefe de compras del IMSS que han recibido del Seguro Social contratos entre 2018 y 2021 por 821 millones de pesos.

Para el senador Zepeda, el que esas empresas hayan recibido más de mil 600 contratos “implica que hay favoritismo o que hay información privilegiada o con sesgo hacia estos nuevos empresarios por algo muy sencillo: hay un alto porcentaje en las compras de Gobierno que son asignaciones directas”, indicó.

El senador mexiquense apremió a la Función Pública a abrir una investigación de este caso “y en función de los resultados sancionar a los funcionarios involucrados. La Función Pública, en un auténtico ejercicio de transparencia e imparcialidad, tiene que investigar y si encuentra alguna irregularidad o anomalías sancionar a los responsables”.

En tanto, la senadora panista Xóchitl Gálvez anunció que presentará ante esta dependencia una denuncia en contra del IMSS.

“La Secretaría de la Función Pública se va a enterar, la próxima semana, que voy a presentar una denuncia para que no diga que no sabía, aunque la Función Pública no existe. Voy a presentar la denuncia para que se abra una investigación, empezando, obviamente, por el IMSS y contra este señor Gamaliel Barriga Simonín”, informó.