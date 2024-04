Mauricio López Muñoz, presidente de la Asociación de Estacionamientos Independientes, solicitó a la autoridad municipal regular los establecimientos no autorizados que operan durante la Feria Nacional de San Marcos (FNSM). López Muñoz enfatizó la necesidad de que las autoridades municipales clausuren aquellos establecimientos que funcionan al margen de la normativa legal. ‘Pedimos mucho apoyo a las autoridades para que clausuren esos lugares. Es fundamental que no puedan operar si están fuera de regla’, señaló.

Destacó que los estacionamientos informales representan un problema constante durante la FNSM, especialmente en zonas como Las Flores y la Isla San Marcos. ‘Es un problema de muchos años que resurge en cada feria’, añadió. Además, hizo hincapié en la necesidad de que las autoridades permanezcan vigilantes y tomen medidas inmediatas para abordar estas situaciones.

Con respecto a la regulación de los estacionamientos por parte del patronato de la feria, López Muñoz aclaró que él no tiene injerencia en este asunto. ‘Los terrenos que son propiedad del patronato deben contar con una licencia, y aquellos que operan sin ella deben ser clausurados por las autoridades municipales’, explicó.

El presidente de la Asociación de Estacionamientos Independientes también resaltó la importancia de que los establecimientos informales cumplan con todos los requisitos legales, incluyendo los relacionados con la seguridad y protección civil. ‘Es crucial que el municipio verifique dónde están las licencias de estos establecimientos y se asegure de que cumplen con todas las regulaciones’, concluyó López Muñoz.