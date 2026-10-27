El escándalo por presuntas irregularidades en contratos del Instituto Nacional Electoral, que derivó en la renuncia de su consejera presidenta y en una investigación de la Auditoría Superior de la Federación por posibles conflictos de interés y triangulación de recursos, obliga a las autoridades electorales de Aguascalientes a rendir cuentas sobre los contratos celebrados con empresas bajo escrutinio, sostuvo el empresario Humberto Martínez Guerra.

El expresidente de Canaco Aguascalientes calificó como grave la crisis que enfrenta el organismo nacional ante los señalamientos contra personas cercanas a la hoy expresidenta Guadalupe Taddei.

Advirtió que esta situación representa un riesgo ante la proximidad del proceso electoral, pues la credibilidad de las autoridades encargadas de organizar las elecciones es indispensable para garantizar que el voto ciudadano sea respetado.

“Es la institución que de alguna manera da sentido a la democracia en nuestro país. El que nos encontremos con esos niveles tan exagerados de corrupción habla de que eso es consecuencia de no respetar a las instituciones”, expresó.

Ante este escenario, planteó que las autoridades del Instituto Estatal Electoral deben facilitar las investigaciones necesarias para esclarecer si los contratos celebrados en la entidad presentaron irregularidades y si existe alguna responsabilidad administrativa o legal.

Martínez Guerra sostuvo que las instituciones electorales deben demostrar transparencia y honradez, especialmente cuando existen cuestionamientos sobre el manejo de recursos públicos y las relaciones entre funcionarios y proveedores.

Por ello, llamó a la Cámara de Diputados a actuar con responsabilidad y privilegiar el interés público en el proceso de designación del titular, al advertir que la autonomía y la credibilidad de las autoridades electorales son esenciales para preservar el derecho de los ciudadanos a elegir libremente a sus representantes.