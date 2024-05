MONTERREY, NL.- Brenda y Mario Bezares, cuyo nombre se vinculó al asesinato del presentador Paco Stanley en 1999 -del cual Mario fue exonerado- han expresado su descontento con la serie de Prime Video «¿Quién lo Mató?», que se estrena mañana. A pesar de no haber visto la serie, la pareja ha amenazado con demandar a la plataforma si no se cancela la producción, apoyados por el mismo bufete legal que defendió a Mario hace 25 años.

En una entrevista telefónica, Brenda declaró que han alertado a los responsables de la serie sobre las posibles infracciones legales en las que podría incurrir la producción y exigen un acercamiento para discutir el contenido de la misma. Brenda mencionó que, tras años de terapia, revivir estas experiencias mediante la serie es doloroso y podría provocarle episodios de ansiedad y pánico.

Por otro lado, Mario destacó que la demanda que están considerando no busca un beneficio económico, sino que pretende evitar que otros lucren con su dolor. El tráiler de la serie muestra a los actores Luis Gerardo Méndez y Zuria Vega en roles que sugieren ser Brenda y Mario, involucrados en situaciones que no se corresponden con la realidad y que podrían invadir su privacidad.

El abogado de los Bezares, Guillermo Pasquel Fernández, ha enviado una carta donde se enfatiza que la serie podría confundir al público y dañar la imagen de Mario, especulando con un crimen del cual ya fue absuelto legalmente en México. La pareja ha dejado claro que de no recibir una respuesta satisfactoria, procederán legalmente hasta las últimas consecuencias.