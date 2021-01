Llama el Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes a la Fiscalía General del Estado a investigar con perspectiva de género los dos feminicidios acontecidos recientemente en el estado, luego de que dicha instancia los calificó como crímenes pasionales, así lo señaló su coordinadora Violeta Sabás Díaz de León.

La activista calificó como lamentable ambos sucesos ocurridos la semana pasada al afirmar que preocupa muchísimo cómo va escalando la violencia que viven las mujeres en todos los espacios y aunque en el último, se trató de una mujer originaria de Zacatecas que fue asesinada en Aguascalientes, indistintamente la Fiscalía debe investigar. “El feminicidio no se debe entender como una situación de qué estos estados son quienes tienen más índices de feminicidio cuando vemos que este delito puede ocurrir en cualquier parte de México”.

Por lo anterior, consideró que la Fiscalía debe implementar los protocolos necesarios para seguir las líneas de investigación en coordinación con el Gobierno de Zacatecas porque no hay información sobre si había datos por desaparición, por lo que tiene que haber una labor coordinada entre las dos entidades y más porque de alguna manera fue en el límite territorial de ambos. “Tendría que hacerse un peritaje social en su entorno familiar para determinar si vivía violencia con su pareja o ex pareja y no dejarlo y archivar el caso y ya no hay justicia para las víctimas”.

Sabás Díaz de León recordó que en el año 2020, de acuerdo a cifras oficiales se reportaron únicamente 2 feminicidios en Aguascalientes, sin embargo, dijo que hubo otros 5 homicidios dolosos de muertes violentas de mujeres, de ahí que cuestionó cómo es que se están investigando y juzgando estos decesos “porque a fin de cuentas penalmente un homicidio doloso sucede con alevosía y violencia, entonces esos 5 homicidios dolosos de mujeres por qué la Fiscalía no los consideró como feminicidios, sí es una situación que nos preocupa”.