Un grupo de mujeres participó en el plantón convocado por el colectivo Flores del Mal y otras agrupaciones feministas, realizado en la Exedra de la Plaza de la Patria en memoria por la muerte de Debanhi Escobar, ocurrida en Nuevo León, en la exigencia de justicia y ante la respuesta que les debe el Estado ante la ola de feminicidios y mujeres desaparecidas que ha golpeado al país.

Indicaron que esto forma parte de las manifestaciones hechas en distintas ciudades del país, por parte de las diferentes colectivas feministas, al tomar los espacios públicos para exigir justicia ante la falta de seguridad que sigue habiendo en México, dado que Aguascalientes, lamentablemente, ocupa el segundo lugar en feminicidios a nivel nacional y, aunque es un estado pequeño, el número incrementó alarmantemente en comparación con el año pasado. “En el año 2021, hubo 11 feminicidios en Aguascalientes; ya es abril y van cinco, se elevó demasiado. No sólo las muertes de mujeres, sino también las desapariciones”.

Apuntaron que, si bien han ido en aumento las denuncias por parte de mujeres ante las diferentes instancias de seguridad pública, lamentablemente no hay respuestas ni soluciones concretas, ya que, aunque hay programas, campañas y talleres, se queda corto el actuar de las autoridades. “Falta que las autoridades se sensibilicen, se eduquen, entiendan el porqué pasan las cosas y que las respuestas sean prontas y, en el caso de desapariciones, la respuesta debería ser pronta y actuar conforme a los protocolos que hay”.

Ante esta problemática, afirman que no descartan tener un acercamiento con las candidatas a la gubernatura y sobre todo con quien resulte ganadora de la contienda electoral para expresarle sus propuestas, dado que en México desaparecen niñas y mujeres cada 15 minutos

Así se dijo:

“y no debe desaparecer ninguna, por lo que hacemos un llamado a todas a sumarnos hoy y que expongamos las fallas y que no esperemos a que México siga siendo una fosa común porque es demasiado lo que está pasando”.

Plantón feminista

