Mayolo López Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-El coordinador de la bancada del PAN en el Senado, Julen Rementería, solicitó que la Secretaria de Energía, Rocío Nahle , informe de las consecuencias que provocaron las inundaciones en la refinería Dos Bocas, en Paraíso, Tabasco.

«Las recientes inundaciones, son el resultado de hacer a capricho una obra, sin análisis de costo-beneficio, sin estudios hidrológicos, sin un diseño topográfico, ignorando la manifestación de impacto ambiental y por si no fuera suficiente, generando un altísimo sobre costo.

«Por lo anterior, solicito que la titular de la Secretaría de Energía explique a los mexicanos los daños y las consecuencias que está ocasionando las inundaciones», demandó el legislador.

En su edición de ayer, Grupo REFORMA publicó que la inundación en Dos Bocas inundó también el municipio de Paraíso, donde está asentada la refinería, uno de los proyectos prioritarios del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

La Alcaldesa perredista Ana Luisa Castellanos y vecinos atribuyen las anegaciones a las deficiencias de construcción de Dos Bocas.

Castellanos dijo el jueves que la refinería fue construida sobre un manglar tapado con miles de toneladas de arena para levantar tres metros el terreno.

«Allí era un vaso regulador, era una reserva ecológica, pero rellenaron con arena el terreno. No vimos lo que iba a afectar y el problema está ahorita. Estamos a favor del desarrollo que trajo para el municipio, los empleos, pero nos trajo muchísimos problemas también», dijo Castellanos en entrevista.

Según la Alcaldesa, ella tiene reportes de graves inundaciones dentro de la refinería.

Ayer, el senador Rementería afirmó que Dos Bocas «está bajo el agua», luego de tres días de tormentas que cayeron en esa región tabasqueña.

«Como se ha visto a través de videos hasta de los propios trabajadores que tuvieron que ser desalojados por la misma anegación y confirmado por las autoridades municipales de esa entidad que han explicado cómo las lluvias de las últimas horas generaron corrientes de agua que alcanzaban casi el medio metro de altura».

«La Secretaria de Energía tiene que explicar a todos los mexicanos si habrá sanciones y de qué tipo a las constructoras responsables de la obra luego de estos anegamientos, así como las afectaciones que ha presentado la obra por los volúmenes de agua que la impactan», abundó el legislador veracruzano.

Rementería hizo un llamado a Rocío Nahle a que aporte «una verdadera explicación sobre lo que está pasando con la recién inaugurada refinería, sobre la ineficiente solución hidráulica, sus licitaciones y la contratación de servicios en la construcción de la refinería de Dos Bocas.

«Aunque de manera optimista Rocío Nahle piense que sólo es un encharcamiento, la severa inundación en la refinería no ha podido ser resuelta. La acumulación de agua que hoy resiente es producida por las fallas de origen de un proyecto a capricho realizado sin planeación», sostuvo.