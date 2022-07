Mayolo López Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-La senadora Lucy Meza, presidenta de la comisión de Comunicaciones y Transportes, exigió una investigación orientada a esclarecer por qué no se le dio el mantenimiento adecuado a las dos pistas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

En medio del caos que a diario prevalece en la terminal aérea, las autoridades del AICM informaron ayer que una de las dos pistas entrará en obras de mantenimiento mayor que, a juicio de expertos, se postergó demasiado tiempo.

«La situación es muy delicada que se está viviendo en el aeropuerto. Se debe analizar por qué no se han realizado los mantenimientos preventivos a pesar de que había presupuestos autorizados. Sabemos que esto no se ha llevado a cabo y no ha habido este mantenimiento preventivo que se requiere», planteó.

La legisladora morenista consideró que «es importante que se investigue ampliamente por qué no se está llevando a cabo el programa de mantenimiento».

Después de proponer que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) intervenga en el caso, la senadora Meza afirmó que Jorge Arganis, Secretario de Comunicaciones y Transportes, se ha mantenido ajeno a la crisis en el aeropuerto.

«No vemos una intervención del Secretario. Me parece importante una intervención por parte de la Secretaría y que nos explique qué es lo que está pasando, por qué no se ha cumplimentado el programa de los mantenimientos preventivos a las pistas. Es un tema delicado la falta de garantías en la infraestructura aeroportuaria del país», planteó.

«La Secretaría tiene un programa de mantenimiento que se tiene que cumplir. Y en el tema del aeropuerto no lo hemos visto. Presupuestan cierto monto, pero después resulta que se les dispara el presupuesto que se había establecido. Es importante que la Auditoría Superior de la Federación tenga en cuenta este tipo de situaciones», observó.