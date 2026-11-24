Gerardo González Aceves Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: Expertos electorales y representantes de Oposición llamaron al INE y el Tribunal Electoral a evitar la sobrerrepresentación de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados el próximo 2027 y realizar una distribución de plurinominales acorde a la votación.

REFORMA dio a conocer que el INE se perfila a mantener la fórmula que le ha garantizado a Morena el control casi absoluto del Congreso mediante una sobrerrepresentación por partido y no por coalición.

Especialistas como Ricardo Becerra, del Instituto de Estudios para la Transición Democrática (IETD), y Arturo Espinosa, de Laboratorio Electoral, coincidieron en que las autoridades electorales sí pueden ajustar el reparto de plurinominales sin violar la norma.

«Tratar a los partidos de forma individual, luego de haber competido juntos durante casi un año, es una interpretación en sí misma. Firman convenios juntos, presentan candidatos juntos, hacen propaganda coordinada y actos de pre y de campaña juntos, ¿Y a la hora de asignarles diputados pluris se les trata por separado? No es lógico, tampoco es constitucional», apuntó Becerra.

«Morena coloca candidatos del PT en distritos donde fácilmente puede ganar, el candidato es para el PT, pero para efectos de representación proporcional todos los votos los recibe Morena», ejemplificó Espinosa.

La legislación establece que ningún partido puede estar sobrerrepresentado por encima de ocho puntos de su porcentaje de votación nacional emitida.

La ex consejera electoral Claudia Zavala insistió en que la legislación dice 8 puntos, no 8 por ciento.

Defienden fórmula

Diputados y senadores de Morena manifestaron que la regla de distribución de plurinominales aplica desde el proceso electoral de 2009, y sostuvo que la Constitución establece un máximo de 300 diputaciones por partido y un límite general de ocho puntos porcentuales de sobrerrepresentación.

«El criterio de asignación y verificación de los límites por partido político se ha aplicado en seis elecciones federales consecutivas. Morena ni siquiera existía como partido cuando comenzó a operar este mecanismo», indicó la bancada en un posicionamiento.

«El INE no está diseñando criterio alguno ni otorgando concesiones políticas», expresó Morena en el Senado.