Érika Hernández Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras los malos resultados del PRI en las dos últimas elecciones, tres corrientes del partido, encabezadas por ex diputados federales, exigen la salida del dirigente nacional, Alejandro Moreno.

En un desplegado, las agrupaciones Movimiento Líder, de José Encarnación Alfaro; Plataforma PRI, de Fernando Lerdo de Tejada, y Alianza Generacional, de José Ramón Martel López, afirman que el partido no puede seguir presidido por un personaje que sólo trabaja para sus intereses personales.

«Nuestro partido se encuentra en una profunda crisis, como lo demuestran los fracasos electorales del 2021 y 2022, en las que sólo se ganó una de las 20 gubernaturas que se eligieron y, en cambio, perdimos 10 estados que gobernábamos.

«Las urnas demuestran que no hemos sido capaces de recuperar la confianza de la sociedad ni de construir una propuesta atractiva para el electorado. La derrota ha sido apabullante», advierten.

Asimismo, llaman a los priistas a movilizarse, pues la derrota electoral, afirman sin mencionar los audios difundidos de Moreno, se juntó con los escándalos del ex Gobernador de Campeche.

«Es evidente que la dirigencia nacional del partido no ha podido cumplir con su responsabilidad primaria, que es ganar elecciones, y, en cambio, ha asumido una visión patrimonialista, con una actitud excluyente, autoritaria y centrada sólo en intereses y ambiciones personales.

«Constituyéndose, además, en motivo de bochornosos escándalos que afectan nuestra imagen y prestigio», indican.

Por ello, proponen tres acciones inmediatas: renovación de la dirigencia nacional, con el fin de iniciar una nueva etapa con un CEN incluyente y «de amplios consensos» para enfrentar los tiempos cruciales rumbo al 2023 y 2024.

También demandan revisar la integración de los consejos políticos nacional y estatales, pues están en manos, acusan, de quienes han afectado el partido.

Además, que se convoque a una asamblea nacional extraordinaria para actualizar estructuras, renovar estrategias y, sobre todo, para elaborar «un proyecto alternativo de nación».

