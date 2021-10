Jorge Ricardo Agencia Reforma

TONANITLA, Edomex.-Ejidatarios cerraron ayer el paso a los camiones que llevan material a las obras del Aeropuerto Felipe Ángeles, en Santa Lucía, en protesta porque el Gobierno federal no ha cumplido con la indemnización de sus terrenos.

Decenas de unidades con tezontle fueron retenidas en el cruce de las avenidas 20 de noviembre y 24 de enero, en la entrada al Municipio.

Los ejidatarios denunciaron que ayer las autoridades los dejaron plantados en una reunión donde se iban a analizar las ofertas para el pago de terrenos e inmuebles que se van a demoler para abrir una vía de 80 metros de ancho que conectará a las pistas con el circuito exterior mexiquense.

«Llevamos 17 mesas supuestamente de análisis y nunca llegan o los que llegan dicen que ellos mismos pueden decidir y ahora comenzaron a llegar los avalúos para las casas que van a demoler, pero son de la mitad del precio que nos ha costado», aseguró Lizbeth Moreno, una de las afectadas.

«Dicen que no tienen tiempo para resolvernos, pero quieren terminar ya la obra en marzo. Vamos a ver si con estos cierres tienen o no tienen tiempo», añadió Agustín Ortiz.

Un representante de los transportistas reclamó que el cierre afecta a unos 60 trabajadores que no podrán cobrar el material por el bloqueo.

«Nos encargamos de trasladar los materiales para los accesos de las vialidades al nuevo aeropuerto y nos vemos afectados por los ejidatarios», dijo Miguel Rojas.

«Están impidiendo el paso a los transportistas como medida de presión para el Gobierno porque al parecer no les han solucionado el pago de sus tierras».