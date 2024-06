CDMX. -Un grupo de hackers que realizó un ciberataque a la plataforma de boletos Ticketmaster, con el que tuvo acceso a datos de unos 560 millones de usuarios de Australia, le está exigiendo a Live Nation un pago por 500 mil dólares para evitar vender la información en la dark web.

El pasado viernes, la compañía a la que pertenece la boletera confirmó el ataque a su sistema el 20 de mayo y que estarían analizando los posibles riesgos de esa acción.

El grupo ShinyHunters obtuvo acceso a datos personales, incluidos nombres, direcciones, números de teléfono y tarjetas de crédito de los usuarios, los cuales ya se estaban ofreciendo a la venta, informó el medio británico The Mirror.

«El 27 de mayo de 2024, un actor criminal ofreció a la venta lo que supuestamente eran datos de usuarios de la compañía a través de la dark web.

«Estamos trabajando para mitigar el riesgo para nuestros usuarios y la compañía, hemos notificado y estamos cooperando con la ley. Según corresponda, también estamos notificando a las autoridades reguladoras y a los usuarios con respecto al acceso no autorizado a información personal», informó Live Nation en un comunicado al que Variety tuvo acceso.

Fuentes cercanas al caso informaron a The Mirror que Ticketmaster está trabajando con autoridades de Australia y Estados Unidos para abordar el ciberataque y las posibles consecuencias del mismo.

Esto se produce a unas semanas de la demanda contra Ticketmaster y su empresa matriz Live Nation Entertainment presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por operar un monopolio ilegal en los eventos en vivo en EU que inhibe la competencia e infla los precios para los boletos.