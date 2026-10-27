Aumentar del 5% al 9% el margen de diferencia de precio que permite dar preferencia a proveedores locales frente a empresas foráneas en determinadas contrataciones públicas fortalecería el mercado interno y daría mayor impulso a la economía, afirmó César Adrián Jaime Valdivia, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Aguascalientes.

Lo anterior, al respaldar la iniciativa de reforma al artículo 56 de la Ley de Bienes del Estado y sus Municipios, presentada por la diputada Alma Hilda Medina Macías.

El dirigente empresarial consideró que impulsar a las compañías locales mediante la inversión y la contratación pública es la única forma de desarrollar el mercado interno, por lo que destacó la importancia de favorecer la participación de las empresas de la entidad.

La propuesta busca ampliar del 5% al 9% el margen de diferencia de precio bajo el cual puede darse preferencia a empresas locales en determinados procedimientos de contratación pública mediante licitación, siempre que cumplan con los requisitos establecidos, entre ellos, contar con domicilio fiscal en Aguascalientes y acreditar que realizan actividades económicas en la entidad.

Jaime Valdivia respaldó la medida al considerar necesario generar condiciones que permitan a las empresas establecidas en el estado competir por contratos públicos y participar en proyectos que contribuyan al desarrollo económico local.

Nora Cardona, presidenta del Consejo Coordinador Empresarial de Aguascalientes, respaldó la propuesta y destacó la importancia de procurar que las licitaciones y los procesos de compra gubernamentales beneficien a las empresas de la entidad.

Por su parte, Mayela Roque Salinas, presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias, señaló que las micro y pequeñas empresas locales enfrentan dificultades para incorporarse a las cadenas de proveeduría de grandes industrias foráneas, debido a que estas suelen trabajar con redes de proveedores previamente establecidas.