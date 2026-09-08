Integrantes de la Unión y Red Nacional de Búsqueda de Personas, de la Red Internacional de Asociaciones de Personas Desaparecidas y del Caso Maverick exigieron una disculpa pública al secretario general de Gobierno, José Antonio Arámbula López, por calificar como “caprichos” las exigencias para revisar el desempeño de la Comisión Estatal de Búsqueda.

En rueda de prensa, Javier Espinosa Granados, integrante de ambas organizaciones, rechazó que las familias actúen por intereses políticos o personales y pidió pruebas que sustenten esas acusaciones. Los buscadores cuestionaron que el Gobierno del Estado mantenga a Violeta Sabás al frente de la Comisión y demandaron conocer los resultados de su gestión.

Entre sus señalamientos mencionaron presuntas deficiencias en el registro, una reducción en las localizaciones, subejercicio de recursos, fallas en las búsquedas, ausencia del Consejo Estatal Ciudadano y omisiones en la actualización del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.

El activista aseguró que, desde 2024, las familias han presentado más de 15 quejas ante distintas instituciones sin obtener respuestas satisfactorias. Añadió que anteriormente existían mesas de trabajo, pero que esa coordinación se perdió.

Los colectivos insistieron en que sus exigencias no buscan cargos ni beneficios particulares, sino respuestas sobre el funcionamiento de las instituciones. Anunciaron que buscarán reunirse con Arámbula López y propusieron establecer una mesa de trabajo.

Espinosa Granados afirmó que en Aguascalientes permanecen desaparecidas más de 500 personas, según información del colectivo. Señaló que en 2025 contabilizaron 81 nuevos casos y que su registro histórico ascendía a 508 personas no localizadas.

Finalmente, cuestionó que las autoridades sostengan que existe una disminución en los casos y demandó resultados en materia de prevención, búsqueda y localización.