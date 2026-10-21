Cesar Esteban Flores Rodríguez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: Además de la presión por mejores condiciones salariales, los trabajadores del IMSS también exigen que regresen sus jugosas pensiones.

«El aumento salarial fue la gota que derramó el vaso de nuestra movilización. Tenemos una problemática más grande, que es el artículo 136 que nos limita la libre expresión y movilizarnos, y estamos exigiendo que regrese el Régimen de Jubilaciones y Pensiones (RJP), eso es lo que más nos motiva», dijo ayer uno de los manifestantes que entregaron un pliego petitorio en Palacio Nacional.

En 2004, el esquema de RJP se reformó y estableció que las nuevas plazas debían ser con cuentas individuales o Afores.

Antes se jubilaban por años de servicio (30 años) con el 100 % de su sueldo, sin importar la edad. Ahora sólo se permite hasta después de los 60 años de edad y con 35 años de servicio, y el monto depende del dinero ahorrado.

El costo de jubilaciones sigue representando una de las mayores cargas laborales del IMSS. En 2025, el Instituto destinó 189 mil 459 millones de pesos para más de 360 mil jubilados.

Para hoy se espera una nueva protesta en el Hospital Siglo XXI.