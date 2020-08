Pide la iniciativa privada de Aguascalientes al presidente de México, Andrés López Obrador, que abra los oídos para escuchar las demandas y propuestas de todos los sectores, productivos y sociales, así como dejar de lado el autoritarismo, pues a casi 2 años de su mandato no ha habido avance palpable y con la presencia de la pandemia en el país, el desastre podría ser mayor en el corto tiempo.

En esto coincidieron el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Aguascalientes, Pedro Gutiérrez Romo, y el de Canaco, Humberto Martínez Guerra, quienes advirtieron el cansancio que se tiene por parte de gran parte de los ciudadanos, de saber que “todos los días habla, pero no escucha o escucha lo que le conviene, y esto genera indignación y ahora hasta preocupación por el futuro del país”, expresó el líder de los comerciantes.

Lamentó que hasta ahora, siendo el líder del país, López Obrador no haya utilizado un discursos o un mensaje de unidad, antes bien, pareciera que se ha esmerado en dividir en lugar de sumar a los mexicanos.

Por su parte, el presidente de la cúpula empresarial comentó que apenas están por cumplirse 2 años con López Obrador al frente del país, pero “no ha demostrado que haya cumplido sus promesas, salvo el constante golpeteo en torno de lo que se hizo mal en los gobiernos panistas y priistas y de la corrupción, no comprobada en muchos casos, y en cambio sí ha descuidado la economía que es un fracaso en muchos sentidos, incluso antes de la pandemia”.

