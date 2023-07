Abel Barajas Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Una red de funcionarios federales y despachos de abogados es investigada por demandas laborales fraudulentas en las que se ha condenado al ISSSTE a pagar más de 3 mil millones de pesos por prestaciones ya inexistentes y cuyo valor fue inflado hasta 30 veces.

Sólo en una carpeta de investigación, la Fiscalía General de la República (FGR) detectó un caso de mil 230.3 millones de pesos derivado de sentencias dictadas en seis juicios laborales en donde se ordenó al instituto pagar una compensación que ya no existe.

Autoridades federales han calculado que las demandas podrían Alcanzar hasta 8 mil millones de pesos en su conjunto.

La Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción (FEMCC) integra más de 20 investigaciones contra funcionarios del ISSSTE, de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) y de abogados presuntamente coludidos para resolver laudos ilegales.

Aunque existen casos con el mismo modus operandi en varios estados, el principal foco de las indagatorias es la Junta Especial 42 ubicada en Torreón, Coahuila, a la que llegaron desde distintos estados las demandas de cientos de ex empleados del Gobierno Federal.

Lo ex servidores públicos demandaron al ISSSTE dos prestaciones: la compensación garantizada y la indemnización global.

El primero, por ejemplo, es un concepto que desde 2016, por jurisprudencia por la Corte, no debe ser incluida en el cálculo de la pensión.

En el caso de la indemnización global, ya fue derogada y no existe en la Ley vigente desde abril de 2007.