Mayolo López Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Tras revelarse videos en los que colaboradores de la Gobernadora morenista de Campeche, Layda Sansores, reciben fajos de billetes, el senador Germán Martínez demandó una explicación.

En alusión a René Bejarano, quien fue pillado recibiendo fajos de billetes que aseguró con ligas, el legislador del Grupo Plural afirmó que la morenista se estaba «bejaranizando».

Bejarano era entonces secretario particular de Andrés Manuel López Obrador, que ocupaba la jefatura del Gobierno del DF.

«Por supuesto que Layda Sansores se está bejaranizando. Layda Sansores y los que recibieron ese dinero tienen mucho que explicar», señaló Martínez.

Aseguró que de los videos en los que aparecen una senadora de Morena y dos colaboradores de la Gobernadora pueden tipificarse hasta 10 delitos relacionados con la corrupción.

«La corrupción enoja a los ciudadanos, a los mexicanos, y yo vi en el código penal federal al menos los siguientes delitos: delitos por hechos de corrupción, ejercicio ilícito del servicio público, uso ilícito de atribuciones y facultades, abuso de autoridad, remuneración ilícita, concusión, ejercicio abusivo de funciones, cohecho, peculado y enriquecimiento ilícito.

«Por lo menos pueden tipificarse 10 delitos y por lo menos una pena de entre 30 años y 129 años de prisión, si acumulamos aritméticamente estas conductas», agregó.

El noticiero En Punto exhibió videos en los que se observa a Raúl Pozos, ex operador político de la entonces candidata Layda Sansores, recibiendo fajos de billetes de 500 pesos; lo mismo que la senadora morenista Rocío Abreu y a Armando Toledo, nombrado jefe de la Oficina de la ahora Gobernadora.

«Yo creo que la honestidad de la 4T es tan falsa como el sistema universal de salud (al nivel del) de Dinamarca. No hay ningún cambio entre el Gobernador pasado y el antepasado y la Gobernadora de ahora.

«No hay ningún cambio y deberían dar explicaciones la Gobernadora de ese delito y quien recibió ese dinero, debe dar explicaciones judiciales de esas escenas que vimos en la televisión», demandó Martínez.