Benito Jiménez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Un total de 44 hijos de una parte de los 65 mineros fallecidos en 2006 en Pasta de Conchos, Coahuila, demandaron a Grupo México a pagar mil 540 millones de pesos por daño moral.

El juicio, con número de expediente 506/2023, reclama que desde ese año las familias han esperado una indemnización por parte de la empresa de Germán Larrea tras la muerte de 65 trabajadores en la mina, que explotó por una acumulación de gas.

La muerte de esas 65 personas dejó huérfanos a un aproximado de 195 hijos quienes quedaron en la incertidumbre, ya que los cuerpos de sus familiares no fueron recuperados.

En respuesta a la tragedia, Grupo México ordenó el 1 de marzo de 2006 la entrega de 750 mil pesos a cada familia como «ayuda humanitaria», pago independiente de cualquier indemnización que les pudiera corresponder, la cual a la fecha no se ha realizado, dijo a REFORMA la defensa de los 44 hijos que decidieron emprender la pelea en los tribunales.

«Las viudas esperaron 17 años una indemnización de Grupo México hasta el punto en que perdieron la oportunidad de demandar, que es de 10 años, pero dicho plazo no corre para los menores de edad lo que implica que los hijos de los mineros aún podían demandar», explicó.

En la demanda cada hijo reclama una indemnización de 35 millones de pesos por daño moral, es decir, un total de mil 540 millones.

«La cantidad es proporcional con la afectación, negligencia y capacidad económica de las responsables», se lee en la demanda presentada ante el Juzgado Segundo Civil en Nuevo León.

En cuanto a las costas judiciales, argumenta que si bien el Código Civil marca 10 años para demandar el suceso, ocurrido en febrero de 2006, a los menores (en ese entonces) no se les puede contar la prescripción sino hasta que son mayores de edad conforme el último párrafo del artículo 106 de la Ley de General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes».

La empresa ya fue emplazada por la empresa en septiembre pero no han respondido desde entonces, de acuerdo con fuentes judiciales.

Sobre Grupo México también pesa una demanda por la contaminación del Río Sonora en 2014, considerado el mayor desastre ambiental en la historia de la minería en el País.

En octubre de 2020, el Presidente Andrés Manuel López Obrador formalizó el compromiso de rescatar los cuerpos, mediante un Acta de Intención que también contempla la reparación integral del daño a las familias de las víctimas.

Los trabajos de rescate están a cargo de la CFE; sin embargo, no hay avances.