Claudia Salazar Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Los partidos de la alianza Va por México presentarán nuevas denuncias contra servidores públicos, aspirantes a la candidatura presidencial, por coaccionar el voto en los estados donde habrá elecciones el 5 de junio.

Plantean que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) considere la inhabilitación de los reincidentes en la violación de la legislación electoral.

En conferencia, los dirigentes del PAN, Marko Cortés; PRI, Alejandro Moreno, y PRD, Jesús Zambrano, señalaron que la Fiscalía General de la República (FGR) debería proceder contra los funcionarios federales y gobernantes de Morena que están haciendo campaña, incluso con cárcel, porque el delito electoral amerita prisión preventiva.

Sin embargo, acusaron, la FGR no procede contra nadie, como parte del manto de protección e impunidad que hay en el Gobierno.

Cortés indicó que una manera de parar el proselitismo las «corcholatas» –como llamó el Presidente a los aspirantes a la candidatura– y gobernadores es un criterio nuevo del TEPJF para inhabilitarlos, sobre todo por la reincidencia en hacer campañas prohibidas.

«La Fiscalía no avanza con ninguna de las denuncias y debería actuar, porque es delito grave, pero hay un manto de protección, no va actuar contra ninguna de las corcholatas. Tampoco la Secretaría de la Función Pública está actuando, por el uso de un avión de la Guardia Nacional durante la campaña por la revocación de mandato.

«Puede ser que por delito electoral dicte el Tribunal Electoral un criterio novedoso para sancionarlos, y sería la inhabilitación», planteó Cortés como la vía para lograr alguna sanción.

Acusó al Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, de abandonar su responsabilidad de procurar la gobernabilidad del país, para meterse en las campañas.

«El Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, el responsable de generar las condiciones de gobernabilidad, los entendimientos, los acuerdos entre las partes y los partidos, ya es un vil activista político, eso es inaceptable», dijo sobre la participación del titular de Segob en actos de campaña de Morena.

El panista también señaló que el Canciller Marcelo Ebrard y la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, están en campaña evadiendo su responsabilidad por el derrumbe de la Línea 12 del Metro.

«Pido a Marcelo Ebrard y a Claudia Sheinbaum que en lugar de hacer campaña por el país, mejor pidan perdón por la tragedia de la Línea 12, por las 26 personas que perdieron la vida, por las 100 lesionados y los millones de afectados», indicó.

Además llamó al Instituto Nacional Electoral (INE) a vigilar que nadie sea amenazado con la suspensión de los programas sociales si no vota por Morena, para evitar la coacción del voto en los seis estados donde habrá renovación de gubernatura.

Alejandro Moreno, señaló que las denuncias presentadas entre el lunes y ayer por el PRI involucran a 20 funcionarios, como el vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez, y los mandatarios estatales de Morena.

«Exigimos a la Fiscalía General de la República se impongan las sanciones correspondientes; es inédito en la historia democrática de nuestro país que los funcionarios públicos más importantes del Gobierno federal y de los gobiernos estatales de Morena estén realizando actividades ilegales, y entre ellos están protegiéndose para no ser sancionados», reclamó.

Señaló que procede la prisión para los funcionarios involucrados y que nuevamente se tendrá que recurrir a instancias internacionales.

El dirigente priista anunció que los tres partidos afinan una nueva denuncia conjunta contra los Servidores de la Nación, que están operando en las entidades para coaccionar el voto, amenazando a adultos mayores con que perderán sus pensiones si no votan por Morena.

Zambrano señaló al Presidente Andrés Manuel López Obrador de operar desde el Palacio Nacional la campaña de Morena, la cual deben obedecer, dijo, las llamadas «corcholatas» para quedar bien con él.

«Están exhibiendo su desesperación y acentuando su largo atraco contra las instituciones que salvaguardan el Estado derecho.

«El propio López Obrador al mandar al carajo el Estado de derecho, a las instituciones electorales, está pasándose por el arco del triunfo todo lo que significa el respeto a la más mínima institucionalidad, y esto no habla de otra cosa sino de que estamos avanzando hacia la acentuación del autoritarismo en nuestro país», advirtió el dirigente del PRD.

