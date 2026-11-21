Gerardo González Aceves Agencia Reforma

Washington DC, Estados Unidos: Donald Trump reveló haberle dicho a CSP que no permitiría que continúe el superávit comercial de México ni que los narcos gobiernen el País.

Al dar a conocer ayer su versión sobre la reunión bilateral que tuvo con la Presidenta Claudia Sheinbaum en China, el Mandatario estadounidense reveló haberle dicho que no permitiría que continúe el superávit comercial de México ni que los narcos gobiernen el País.

«México tiene un superávit enorme», dijo ayer Trump en la Casa Blanca, «y se ha permitido que la situación se descontrole. Yo le dije: ‘Claudia, no podemos permitir que tengan un superávit. No vamos a dejar que eso suceda’.

«También estamos trabajando con ella en el tema de los cárteles, porque los cárteles controlan México. Se lo dije: ‘no podemos permitir que los cárteles controlen México. Son nuestros vecinos'».

Desde agosto, el Representante Comercial de EU, Jamieson Greer, aseguró que Trump le dio la instrucción de reducir ese déficit a través de diversos mecanismos.

Según Sheinbaum, en su balance dado a conocer el pasado miércoles, en el encuentro en China Trump lucía de «buen humor» y se abordó «principalmente el tema de los acuerdos comerciales».

«Fue una reunión de alrededor de 20 minutos. Se le informó al Presidente Trump los avances de las pláticas que han estado teniendo el Secretario de Economía (Marcelo Ebrard) con sus homólogos en Estados Unidos y podemos decir que vamos muy avanzados.

«Fue una muy buena reunión, muy agradable. Estaba en muy buen ánimo el Presidente Trump», describió entonces la Mandataria.