Érika Hernández Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: Los partidos de Oposición exigieron al INE fiscalizar el proselitismo anticipado que realiza Andrés Manuel López Beltrán en Tabasco, Entidad por la que pretende buscar una diputación federal.

Los representantes de diversos institutos políticos advirtieron al organismo electoral que sí está facultado porque el morenista busca una diputación federal.

Esto, afirmaron durante la sesión del Consejo General del INE, adquiere mayor relevancia ante las acusaciones de que el hijo del ex Presidente Andrés Manuel López Obrador está involucrado en actividades ilícitas.

«Queremos saber de dónde está sacando el dinero Andy López Beltrán para una campaña adelantada, hay que decirlo con contundencia: Andy se encuentra en campaña, no en precampaña, ya no le demos vuelta a los términos.

«¿Por qué no se ha querido investigar? Esta partida presupuestal que se le asigna a la Unidad de Fiscalización debe justificarse plenamente en los hechos», arremetió el representante de Somos, Marco Baños.

Ese nuevo partido anunció que presentará una denuncia por actos anticipados contra el también ex secretario de Organización de Morena.

Su homólogo del PRI, el diputado Emilio Suárez, acusó al organismo de estar cruzado de brazos frente a los actos anticipados y uso de recursos públicos o privados que realizan los morenistas, como López Beltrán.

«La autoridad debe actuar exactamente con el mismo rigor que despliega frente a cualquier integrante de la Oposición», afirmó.

Los partidos aprovecharon la discusión del presupuesto que solicitará el INE para el 2027 para exigir que el organismo cumpliera con sus obligaciones en materia de fiscalización.

El representante del PAN, Víctor Hugo Sondón, aprovechó para defender al ex panista Ernesto Ruffo.

«¿Por qué Morena aplica la ley selectivamente? Es evidente que lo hace para desviar la atención de sus militantes y funcionarios que tienen nexos con la delincuencia organizada».

El diputado Carlos Gutiérrez Mancilla, polémico por los enfrentamientos físicos que ha tenido con morenistas, acudió como representante del PRI en el Poder Legislativo para reclamar que el Instituto quiera «callar» a los opositores, como a su dirigente Alejandro Moreno, y permita actos anticipados con dinero dudoso.

«Hablemos del narcojunior de ‘Andy’ López Beltrán. Él mismo reconoció públicamente que los Estados Unidos le revocó la visa. Qué información existe, a qué cártel pertenece ‘Andy’ López Beltrán, dónde está el dinero robado del huachicol fiscal que se robaron él, sus hermanos y su clan.

«Y esta es la parte que verdaderamente encabrona a los mexicanos», afirmó.

Durante las cuatro horas que duró la sesión, en diversos momentos la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, lo llamó al orden, debido a que insistía en la censura contra su dirigente y las acusaciones de «narcomorenistas».

Debido a que los ánimos se incendiaban cada vez más, la sonorense le advirtió que si mantenía su actitud podía, incluso, llamar a la fuerza pública para sacarlo del salón.

«Debo de tener la posibilidad y existe en el Reglamento, de exhortar a guardar el orden, conminar a abandonar el local y solicitar el auxilio de la fuerza pública para restablecer el orden o expulsar a quienes lo hayan alterado», sentenció Taddei.

Incluso, le advirtió que no era normal espetarles «en la cara» dicha acusaciones ni llegar a la Herradura de la Democracia a decirles cómo tienen que actuar.

En respuesta, el priista le advirtió que no aceptaba sus amenazas.

Sin referirse directamente a López Beltrán, los morenistas acusaron a la Oposición de pretender ganar votos inventando nexos con el crimen, cuando fueron ellos los que permitieron su expansión.

Luego de que el representante de Morena, Guillermo Santiago, acusó al ex consejero Marco Baños de priista, éste le afirmó que a él también debe investigarlo el INE, pues mandó pintar 800 bardas con su nombre en Tuxtla, Veracruz.

«También se mueve como un junior, aunque ya para juniors tienen con el junior del Bienestar, Andy López Beltrán. Usa el nombre de su papá. ¿A quién nos recuerda eso?», dijo.