Martha Martínez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador de Morena en San Lázaro, sostuvo que ante las irregularidades en contratos de materiales en el INE, la ex presidenta Guadalupe Taddei «debe ir a la cárcel».

«La señora Guadalupe Taddei debe ir a la cárcel, deben de fincársele responsabilidades administrativas y también responsabilidades penales, la Fiscalía General de la República debe abrir una investigación de oficio y debe intervenir de manera inmediata y directa en el aseguramiento de los bienes y las cuentas de los grupos y las empresas que aquí hemos conocido como proveedoras.

«Vamos a abrir un maxiproceso, el País necesita que se abra un maxiproceso; creo que el anterior titular del Órgano Interno de Control y el anterior Auditor Superior de la Federación nos deben información más clara, porque la presencia de este cártel y de este sistema de coyotaje empezó a fraguarse desde hace muchos años y nadie debe ser exculpado», expresó Ramírez Cuéllar.

El planteamiento lo hizo durante la comparecencia ante la Cámara de Diputados de Víctor Hugo Carvente, titular del Órgano Interno de Control (OIC) del INE, tras los escándalos revelados en contrataciones del INE, en el periodo de Taddei, y su estrecha cercanía con uno de los principales proveedores de material electoral.

Ahí, el legislador señaló que la renuncia de Taddei a la presidencia del INE no debe significar el cierre de las investigaciones ni impedir que se determinen posibles responsabilidades.

El vicecoordinador de Morena subrayó la necesidad de actuar con prontitud, particularmente ante la cercanía de las elecciones de 2027, para las cuales restan 219 días.

«Tenemos que actuar con contundencia y profundidad. Los indicios que se han presentado obligan a investigar hasta el final, esclarecer las irregularidades y determinar las responsabilidades administrativas y penales de todas las personas involucradas, sin excepciones ni privilegios», sostuvo.