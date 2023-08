Rolando Herrera Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- La dirigencia de Morena tiene que dejar de simular y debe actuar ante el acarreo masivo y el uso de recursos públicos, incluidos los de la Secretaría de Bienestar, en favor de Claudia Sheinbaum, exigió ayer Marcelo Ebrard.

El aspirante morenista a la candidatura presidencial de 2024 indicó que también se han utilizado recursos públicos para llenar de anuncios el país, mandar hacer encuestas a modo y orquestar una campaña negra en su contra.

«Lo que estamos viendo ahorita, están usando masivamente a la Secretaría de Bienestar en todo el país, están utilizando las brigadas para decirle a la gente que el Presidente quiere que sea Claudia, están haciendo un acarreo de veras monumental», acusó.

Hasta el momento, dijo, la dirigencia de Morena, que encabeza Mario Delgado, ha sido omisa ante los reportes que él mismo ha presentado y las evidencias exhibidas sobre las irregularidades en las que ha incurrido la ex Jefa de Gobierno.

«Exhorto a la dirigencia de nuestro partido a que deje de simular y que tome medidas y, es más, no exhorto, exijo, a nombre de todos los ciudadanos.

«Y también, que se les comunique a las diferentes dependencias del Gobierno federal, estatales y municipales que tienen que respetar el acuerdo que se firmó, al menos del 17 (de agosto), que es mañana (hoy), al 3 de septiembre», indicó.

Ebrard recordó que en 2011 él compitió con el hoy Presidente por la candidatura presidencial y reconoció que perdió, pese a que la diferencia entre ambos fue de sólo 32 cuestionarios.

«Nunca se vio, siendo yo Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, nunca vieron ustedes todo el país pintado con financiamiento del Gobierno de la Ciudad de México. Y nunca vieron espectaculares de Marcelo en toda la República Mexicana, y nunca vieron ustedes que mandara yo brigadas del Gobierno para apoyar mi postulación. Jamás hice eso», señaló.

El ex Canciller dijo que en las encuestas serias, en las que no se hacen por encargo, él va a la cabeza de las preferencias, de ahí que el equipo de Sheinbaum y algunos servidores púbicos estén operando de manera irregular para intentar alcanzarlo.

«Suspendan inmediatamente lo que están haciendo, porque sí lo están haciendo. Llevo meses y semanas con toda paciencia, con toda responsabilidad, esperando a que corrijan, pero en la fase final, a pesar de todo lo que les acabo de decir, nosotros con el apoyo de la ciudadanía estamos ganando esta encuesta. Lo que les pido es que permitan que libremente la gente decida», señaló Ebrard.

De no detener los actos ilegales, consideró, se atentará contra los principios que defiende el movimiento y se traicionará a la gente.

«Permitan que la ciudadanía elija libremente, porque si no, va a ser un desastre para Morena», advirtió.

El aspirante aseguró que, de acuerdo con distintas encuestas, la definición de quién será el candidato de Morena será entre él y Sheinbaum.