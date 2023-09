Claudia Guerrero y Guadalupe Irízar Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Vuelos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) deben ser reprogramados a horarios nocturnos para reducir la saturación de operaciones, demandó ayer el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Además, en su conferencia matutina, exigió abiertamente a las líneas comerciales migrar sus vuelos de pasajeros al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

«Estoy analizando y viendo si se puede enganchar dos cosas de aquí a diciembre: una, que me digan cuántos vuelos se van a trasladar ya, en septiembre, a más tardar en octubre, al AIFA y, dos, cómo se hace una programación para que haya vuelos de noche, más tarde, que no se cargue mucho en determinadas horas, que se logre eso», expresó.

También arremetió, de nuevo, contra las líneas aéreas porque, dijo, no cumplieron con la reducción de operaciones tras la emisión del primer decreto.

El Presidente explicó que, ante la preocupación de las empresas, por las ventas anticipadas para la temporada alta de fin de año, su Gobierno aceptó posponer para 2024 la reducción de 53 a 42 operaciones por hora en el AICM.

Insistió en que la situación implica riesgos, por la saturación del AICM que, aseguró, es del 150 por ciento, y reveló que condicionó a las empresas la prórroga para reducir las operaciones hasta enero, a cambio de que este mes o en octubre, informen cuántos de sus vuelos se van a Santa Lucía.

«Me planteó el Almirante (Carlos Velázquez Tiscareño, director del AICM): ellos (las aerolíneas) aceptan que entra en vigor el acuerdo a finales de diciembre, porque ya tienen vendidos boletos. Yo le dije al Almirante: está bien, pero que haya un esfuerzo, que empiecen ya a trasladar sus vuelos al Felipe Ángeles», refirió.

Tras dos años, dice que vuelve la Categoría 1

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que EU decidió devolver a México la Categoría 1 en aviación, luego que desde el 21 de mayo de 2021 se le colocó en la Categoría 2, por considerar que el País no tenía los estándares mínimos de seguridad exigidos por la Organización Civil Internacional.

«Ayer (el jueves) de manera no oficial, porque van a hacer el trámite la semana que viene, ya le informaron a la Secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, habló con el Secretario de Transporte de EU para informarle que han decidido ya regresar a México la Categoría 1 en la operación del aeropuerto», dijo en la conferencia mañanera de ayer.