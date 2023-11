Érika Hernández Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El INE llamó a la aspirante presidencial Claudia Sheinbaum y el líder de Morena, Mario Delgado, a frenar su discurso electoral, pues, advirtieron consejeros, la precampaña inicia hasta el próximo 20 de noviembre.

La Unidad Técnica de lo Contencioso del Instituto propuso a la Comisión de Quejas suspender las giras de la morenista e incluso aprobar un apercibimiento porque no atendió la orden de limitar sus eventos a militantes y no hablar de la elección de 2024.

Sin embargo, los consejeros argumentaron que luego de una sentencia del Tribunal Electoral federal en la que ordenó al INE revisar los casos con otros parámetros, no existen pruebas suficientes para ordenar la suspensión, pero sí para advertir que deben modificar su línea discursiva.

La consejera Claudia Zavala dijo que aunque el acuerdo en el que se ordenó suspender la gira «La esperanza nos une» y realizar eventos privados fue impugnada, el Tribunal no ha resuelto, por lo que sigue aplicando.

«Hacer un llamado a la prudencia, porque los discursos que se vertieron en estos eventos tanto por Claudia como el presidente del partido, sí hacen llamados expresos a ganar las elecciones del próximo año y tienen un contenido electoral», indicó.