CDMX.- El actor francés Olivier Martinez solicitó ante un tribunal de Los Ángeles un aumento en la pensión alimenticia que recibe de su exesposa, Halle Berry, para la manutención de su hijo Maceo, de 13 años, en medio de una disputa judicial por la custodia del adolescente.

Según documentos obtenidos por Page Six, Martinez pidió modificar el acuerdo económico establecido durante su divorcio, en agosto de 2023, debido a cambios recientes en el tiempo de convivencia del menor con sus padres.

El convenio original obliga a Berry a pagar 8 mil dólares mensuales, además del 4.3% de sus ingresos superiores a 2 millones de dólares, bajo un esquema de custodia física compartida.

Sin embargo, Martinez, de 60 años, aseguró que desde el 1 de octubre la convivencia de la actriz con Maceo disminuyó al 18%, tras obtener una orden de restricción temporal contra ella.

El actor también señaló que desconoce los ingresos actuales de Berry, quien continúa participando en producciones cinematográficas, y argumentó que su hijo tiene derecho a mantener un nivel de vida acorde con los recursos familiares.

Ambos conservan la custodia legal, mientras Martinez mantiene la custodia física principal. El caso, que incluye acusaciones de presunto abuso físico, tendrá otra audiencia en diciembre.