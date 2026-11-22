Anat Galia García Gaspar

Agencia Reforma

Washington DC, Estados Unidos.-El Gobierno de Estados Unidos exigió explicaciones a Nvidia sobre sus operaciones comerciales con China y los controles que mantenía para evitar que sus procesadores avanzados llegaran a empresas o entidades restringidas, en medio de investigaciones sobre una presunta red de desvío de semiconductores y una campaña de espionaje tecnológico chino.

El Secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó hoy que la Administración del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya se comunicó con la dirección interina de la compañía, integrantes de su consejo de administración y sus abogados, pero todavía no recibe las respuestas que busca sobre el cumplimiento de las normas de exportación.

En una entrevista con el programa Face the Nation, de CBS, Bessent señaló que Washington quiere determinar quién era responsable de supervisar esas operaciones y hasta qué nivel de la empresa se conocía el posible incumplimiento de las restricciones.

«Necesitamos respuestas», sostuvo el funcionario, quien consideró que Nvidia debe actuar con rapidez para aclarar cuál era su cultura interna respecto a los controles de exportación.

También dijo que la investigación deberá establecer si las posibles irregularidades se limitaron a empleados de niveles inferiores o involucraron a directivos de mayor rango.

Las declaraciones se producen después de que The New York Times revelara que los servicios de inteligencia chinos llevaban años interesados en obtener chips avanzados de inteligencia artificial y reunir información sobre el sector tecnológico estadounidense.

De acuerdo con la investigación del diario, la agencia de espionaje de China habría desarrollado una campaña secreta para ayudar a empresas del país a conseguir semiconductores restringidos y recopilar información estratégica de la industria.

Los esfuerzos habrían incluido la búsqueda de vías para acceder a procesadores avanzados pese a las limitaciones impuestas por Washington.

El reporte coloca el caso de Nvidia dentro de una estrategia más amplia de Beijing para fortalecer sus capacidades en inteligencia artificial y reducir la brecha tecnológica con Estados Unidos, en un momento en que los chips de alto rendimiento se han convertido en un recurso central de la competencia entre ambas potencias.

A ese contexto se suma una investigación de The Wall Street Journal sobre Li Ming, un empresario chino acusado de fraude en Singapur por operaciones relacionadas con el presunto traslado de servidores equipados con procesadores de Nvidia hacia China.

Según el diario, Li habría sido uno de los operadores de una red de compañías que buscaba obtener hardware sujeto a restricciones estadounidenses. El empresario habría trabajado con Alice Huang, exdirectiva de Megaspeed, una empresa de servicios de computación en la nube establecida en Singapur, y con el esposo de ella, Kang Wei.

La compañía habría adquirido servidores con chips de Nvidia utilizando a Alibaba como supuesto cliente principal y posteriormente habría trasladado parte de esos equipos desde Malasia hacia una empresa en Shanghai, en operaciones que podrían haber violado las normas estadounidenses de exportación.

Megaspeed no fue incluida entre las empresas acusadas en el proceso contra Li y ha negado haber cometido irregularidades.

Alice Huang dejó la compañía en 2025, después de ser interrogada por las autoridades de Singapur y de que se le impidiera regresar al país.

El Wall Street Journal también reportó que parte de las operaciones habría continuado a través de Novagate Cloud, una nueva empresa que afirma ser socio de Nvidia.

Registros de envíos citados por el diario indican que una entidad vinculada con Novagate recibió equipos con chips de Nvidia por al menos 300 millones de dólares en Malasia durante los primeros cinco meses de este año.

Bessent señaló que la Administración también busca esclarecer si Megaspeed funcionó como una empresa intermediaria para hacer llegar procesadores avanzados a entidades chinas.

El funcionario indicó que Nvidia la retiró de su lista de socios comerciales en agosto de 2025 y que, según la información disponible, no habría recibido nuevos chips de la compañía después de esa fecha.

El Secretario del Tesoro añadió que el Gobierno impulsó nuevas restricciones para impedir que determinados países y entidades accedan a capacidad de cómputo mediante el arrendamiento de servidores ubicados en terceros países, una vía que podría utilizarse para eludir los controles directos a las exportaciones.

Las investigaciones abren cuestionamientos sobre la supervisión de las ventas de Nvidia, el papel de sus intermediarios en Asia y la capacidad de Estados Unidos para impedir que tecnología estratégica termine en manos de empresas chinas.

Washington busca determinar tanto el alcance de las presuntas operaciones como el nivel de conocimiento que existía dentro de la compañía.