Érika Hernández Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El equipo que impulsa la aspiración presidencial del Canciller Marcelo Ebrard exigió a la dirigencia nacional de Morena poner orden y garantizar piso parejo rumbo a 2024.

El diputado Emmanuel Reyes, quien ha advertido sobre posible desvío de recursos públicos para promocionar a la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, recriminó que el líder de su partido, Mario Delgado, no haya convocado a los equipos de los aspirantes morenistas para establecer reglas.

Dijo que una cosa es hacer trabajo con las bases de Morena para posicionar a las corcholatas, y otra es realizar una campaña abierta a la ciudadanía para favorecer a Sheinbaum.

«Los principios del partido son: no mentir, no robar y no traicionar, y pareciera que es una simulación (la campaña), no podemos tapar una ilegalidad, no podemos ser cómplices de situaciones ilegales, y ellos (diputados federales que promueven a Sheinbaum) están actuando al margen de la ley», acusó.

«Se está violando la ley sobre actos anticipados de campaña. Es oportuno hacer un llamado a la dirigencia para que establezca reglas claras para los próximos meses, porque esto que hacen provocará recursos legales que ponen en riesgo la aspiración de los aspirantes», apuntó en entrevista.

Hasta el momento, dijo, solo cinco diputados han levantado la mano sobre los espectaculares, por lo que hay dudas sobre el financiamiento si en el país se han desplegados 500.

«Están afectando de manera directa a ella y al partido, porque vendrán acciones legales», indicó.

El coordinador de la bancada de Morena, Ignacio Mier, pidió a los legisladores actuar con serenidad.

Les recordó que la promoción está establecida en la Constitución, por lo que deben meditar sus expresiones.