Natalia Vitela Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras negar que agencias de seguridad de Estados Unidos lo investiguen, Mario Delgado, presidente de Morena, retó a la candidata opositora, Xóchitl Gálvez, a que presente pruebas de sus acusaciones.

«Todo es mentira, todo es falso. Yo reto a la candidata del PRIAN a que presente pruebas, primero, del negocio multimillonario que ella dice, en el que yo estoy involucrado en huachicol, y segundo, que las autoridades de los Estados Unidos me están investigando por esa razón», dijo en conferencia.

Agregó que Gálvez miente con facilidad.

«Le llamó ‘narcocandidata’ a nuestra candidata, ella misma lo reconoció por lengua suelta, o lengua floja, y después dijo que no, que se basaba en un libro que no había leído», criticó.

Delgado aseguró que detrás de esta acusación está Francisco García Cabeza de Vaca, quien está muy enojado porque se quedó sin su curul plurinominal.