Erika P. Bucio Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: El colectivo Novísimxs de poetas LGBTTTIQ+ exige una disculpa pública de Paco Ignacio Taibo II, director del Fondo de Cultura Económica, quien lo calificó como «colectivos gays analfabetas», «minoritarios» y «sin importancia» por protestar contra la homofobia denunciada en la editorial.

En su posicionamiento, el colectivo acusa que con tales expresiones el funcionario «ha llevado su intolerancia, su machismo y su homofobia todavía más lejos».

La agrupación se manifestó en la librería Rosario Castellanos el pasado 3 de julio por los dichos homófobos hacia Víctor Santana, subdirector editorial de Tierra Adentro, en un chat laboral y su revictimización.

Un hecho que, agregan, «no ha merecido siquiera un comunicado del FCE contra la homofobia, ni mucho menos una disculpa pública».

Exigen también a Taibo II presentar pruebas de la «vejatoria sugerencia» de que Santana está involucrado en las acciones de protesta o «se disculpe públicamente con el colectivo Novísimxs».

Advierten que si el funcionario no reconoce la carga homofóbica en sus palabras, cuando tildó a Santana en el programa Los periodistas de Canal Once de querer «ser reina por un día» es que «el problema es mucho más grande».

A la vez demandan derecho de réplica en la televisión pública y en Radio Fórmula.

El colectivo convoca a una nueva protesta este sábado 22 de agosto en la librería Rosario Castellanos (Tamaulipas 202, Condesa).