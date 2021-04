Virtud a que, después de días de asueto laboral, incrementan las consultas médicas, se recomienda a los afiliados al IMSS, en Aguascalientes, hacer cita previa en los hospitales para evitar aglomeraciones.

De esta manera, para acudir con su médico familiar, el tiempo de espera para ser atendido es de 10 minutos, lo que evita filas y riesgos de contagio por COVID.

La cita médica digital se puede programar desde cualquier celular con la aplicación gratuita IMSS Digital o a través de la página www.imss.gob.mx, así como por vía telefónica al 800 623 2323, o en las líneas de las Unidades de Medicina Familiar (UMF), con extensiones en cada consultorio.

El coordinador de Atención Médica de Primer Nivel en esta representación, doctor Gerardo Peláez Pastén, aseguró que el horario de las citas programadas es rigurosamente respetado por los médicos, de modo que es innecesario llegar con horas de anticipación.

Explicó que es común que se presenten personas sin cita que desean ser atendidas conforme llegan a la Unidad y deciden esperar un turno, formando filas y aglomeraciones dentro y fuera de las instalaciones sanitarias.

En tales circunstancias, el personal de salud de las Unidades habla con las personas que se encuentran en las filas para detectar sus necesidades y resolverlas, y así puedan regresar a casa; sin embargo, en su mayoría, son personas que desean esperar para ser valoradas por un médico, de ahí la importancia de que la población usuaria haga su cita.

Para quienes no tuvieron oportunidad de programar una cita y requieren atención urgente, se cuenta con los servicios de Atención Médica Continua (AMC) en las UMF no. 1, no. 6, no. 7, no. 8, no. 9, no. 10 y no. 11, lugares donde se recibe a todo derechohabiente las 24 horas del día, los siete días de la semana.

Recomendó, de la misma forma, no salir de casa y acudir a las instalaciones médicas sólo en caso de ser rigurosamente necesario; en necesidad de salir, aconsejó que se continúe con acciones como uso de cubrebocas, mantener sana distancia y lavarse las manos en todo momento o, en caso de no poder hacerlo, usar gel desinfectante.