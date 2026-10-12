Por presuntamente mostrar sus genitales a una pasajera mientras viajaban en un camión urbano, Julio Rogelio “N” fue vinculado a proceso por el delito de abuso sexual en Aguascalientes.

De acuerdo con las investigaciones, el señalado abordó la unidad de transporte público sobre la avenida Convención, en el cruce con la calle Hermanos Flores Magón, en la colonia Insurgentes.

Durante el recorrido hacia la calle Rivero y Gutiérrez, en la zona Centro, el individuo presuntamente exhibió sus partes íntimas frente a una mujer que también viajaba en el camión.

La víctima denunció lo sucedido, por lo que intervino la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Sexuales, cuyo personal reunió los datos de prueba necesarios para llevar el caso ante la autoridad judicial.

Durante la audiencia inicial, una jueza de Control consideró que existían elementos suficientes para vincular a proceso a Julio Rogelio “N” por su probable responsabilidad en el delito de abuso sexual.

Como medida cautelar, el imputado quedó sujeto al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada, o al internamiento en una institución determinada, conforme a lo establecido en la resolución judicial.

Además, se concedió un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, durante el cual continuarán las diligencias para esclarecer los hechos.