Mayolo López Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Trabajadores petroleros documentaron el riesgo, carencias y condiciones de chatarra en las que operan algunas instalaciones de Pemex en el País.

En su informe con más de 5 mil observaciones de seguridad e higiene que ponen en riesgo a las instalaciones, la comunidad, el medio ambiente y a los propios trabajadores, confirmaron, por ejemplo, 34 trabajadores lesionados en el primer trimestre de este años por esas malas condiciones laborales.

Se trata de un documento interno del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) que fue hecho llegar a las autoridades de Petróleos Mexicanos, a las que acusaron de no atender esos riesgos.

«Las Comisiones Locales Mixtas de Seguridad e Higiene Industrial son las encargadas de vigilar las condiciones de riesgo, reportarlas y dar seguimiento para que mediante el mantenimiento correspondiente se eliminen; sin embargo, y a pesar de que estas comisiones hacen su trabajo, la administración de Pemex no cumple con el mantenimiento correspondiente, por lo que cada día que pasa, las y los trabajadores petroleros, corremos más riesgos en el desarrollo de nuestras tareas.

El informe advierte que esos indicadores de riesgo ya han sido notificados a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

«Durante el primer trimestre de 2022, el índice de frecuencia acumulado para el personal de Pemex se ubicó en 0.42 accidentes por millón de horas-hombre laboradas con exposición al riesgo, cifra 56 por ciento mayor a la registrada el mismo trimestre del año previo», precisó.

En tanto que el Índice de gravedad acumulado durante en el primer trimestre de 2022 para el personal de Pemex «se ubicó en 12 días perdidos por millón de horas-hombre laboradas con exposición al riesgo, resultado que es 71 por ciento mayor en comparación con el valor de siete días perdidos registrados en el mismo periodo de 2021.

Además advierten de la falta de dotación de ropa de trabajo, calzado y equipo de protección personal, lo que pone en riesgo la integridad física de los trabajadores, así como servicios de salud en lamentable estado: faltan médicos, enfermeras no cuentan con insumos médicos, ni con medicamentos en farmacia.

«Falta de mantenimiento en las instalaciones, lo que afecta los volúmenes de producción de petróleo y gas; y se ve reflejado en un incremento de los paros no programados en las plantas industriales», se informó.

