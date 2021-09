Claudia Guerrero y Antonio Baranda Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador exhibió ayer parte de la lista de 58 empresas que se beneficiaron de la condonación de más de 189 mil millones de pesos, durante las Administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

Durante su conferencia matutina, pidió que se proyectaran los nombres para mostrar de manera particular los mil 903 millones de pesos que no le fueron cobrados por el fisco a Grupo Fármacos Especializados, considerada como una de las empresas favoritas de la Administración peñista para la compra de medicamentos.

“Entonces, ese es el asunto de fondo, ese es el enojo de algunos. A ver si está la lista. Pero no vamos a ponerla toda porque eso, el que quiera conocer más, ahí está el libro”, dijo.

“Aquí está: Grupo Fármacos Especializados, con el Gobierno anterior les condonaron mil 903 millones de pesos, o sea, era doble, eran los que vendían y al mismo tiempo no pagaban”.

La lista completa fue publicada en el último libro del Presidente, “A la mitad del camino”, en el que se detalla la cantidad de impuestos condonados.

Según la edición, Televisa aparece a la cabeza con un acumulado de 20 mil 488 millones de pesos, de los cuales, 4 mil le fueron condonados con Calderón y 16 mil 446 con Peña Nieto.

En segundo lugar está Grupo Banamex, con un total de 15 mil 848 millones de pesos, 5 mil con el entonces panista y 10 mil 24 con el priista.

De acuerdo con los datos del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Cemex acumuló condonaciones por 12 mil 775 millones; Grupo Carso, 10 mil 292; ICA, 7 mil 827; Grupo Salinas, 7 mil 775; Grupo Inbursa, 7 mil 344; General Motors, 6 mil 230; Grupo Bancomer, 5 mil 279; Grupo Alfa, 4 mil 90; Volkswagen, 4 mil 58; Productos Roché, 4 mil 5, y Grupo Lala, 3 mil 788 millones de pesos, entre otros.

Tanto en su libro, como en su Tercer Informe de Gobierno, el Presidente consideró que se sentía obligado a informar, por ética y honestidad, que en los últimos dos sexenios los grandes contribuyentes se beneficiaron con condonaciones por 366 mil 174 millones de pesos.

“Desde el primer año de Gobierno logramos, entre otras medidas, eliminar la condonación de impuestos a grandes contribuyentes, beneficiarios del influyentismo”, expresó.

“Ahora, no existe el ofensivo privilegio de las condonaciones, estamos cobrando deudas vencidas y no se tolera el fraude fiscal”.