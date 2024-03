Montserrat Peñaloza Agencia Reforma

TOLUCA, Edomex: Un policía de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) se echó a correr de noche en plena autopista Toluca-Palmillas, tras ser exhibido por presuntamente intentar extorsionar a automovilistas.

El suceso fue grabado en video en el entronque de la vía federal con la autopista Lerma- Valle de Bravo, en una zona conocida como El Trébol.

De acuerdo con los automovilistas afectados que documentaron el hecho, fueron detenidos por un grupo de policías a bordo de la patrulla con número económico 24112.

Los tripulantes del vehículo particular intentaron entablar diálogo con uno de los agentes que se apersonó para conocer las razones por las cuales fueron detenidos al circular por la vía.

Sin embargo, al ser grabado y pedirle en múltiples ocasiones que se identificara, el policía evadió a los tripulantes y comenzó a caminar hacia la patrulla con logos oficiales de la corporación estatal, donde aparentemente lo esperaban sus compañeros.

«El pueblo está cansado, no ese no es tu trabajo, vamos a comenzar por que te identifiques, de acuerdo al Artículo 42 de la Ley General de Seguridad, me estás causando una molestia; tu trabajo es identificarte, no quieres cumplir con la Ley», fueron las palabras del automovilista afectado.

Pero al percatarse de la situación, la patrulla arrancó y abandonó al agente encarado sobre un retorno de la vía, por lo que el uniformado tuvo que huir a pie entre los matorrales para alcanzar a sus compañeros.

«Ya lo dejaron, ahí va por abajo, no es policía, no es policía, lo dejaron, ahí va corriendo», dijo entre risas el automovilista que grabó el momento.

Hasta el momento la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) no ha emitido ningún pronunciamiento al respecto.