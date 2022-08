Martha Martínez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- La Gobernadora morenista de Campeche, Layda Sansores, difundió el pasado martes conversaciones de WhatsApp entre el dirigente del PRI, Alejandro Moreno, y el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova.

En ellos, el dirigente tricolor pide apoyo para aprobar modificaciones a los estatutos y documentos básicos del partido que, entre otras cosas, le otorgaron amplias facultades para decidir candidaturas de todo tipo.

Por su parte, le ofreció a Córdova colaborar con mensajes públicos en defensa del órgano electoral, así como en la gestión de su presupuesto.

Sansores indicó que esos mensajes, presuntamente grabados entre noviembre de 2019 y diciembre de 2020, dejan claro por qué el PRI no quiere la reforma electoral.

La morenista consideró que Córdova es una persona indigna de la presidencia del INE y le pidió renunciar.

«Que le pida perdón al pueblo de México y que renuncie de una vez, porque pone al INE en el ojo del huracán», dijo.

A continuación las conversaciones difundidas.

13 de noviembre 2019

Lorenzo Córdova (LC): Presidente, ¿tiene inconveniente que busque a René para ver con él el tema del presupuesto?

Alejandro Moreno (AM): Adelante. Vamos a apoyarte con todo, habla con René de primera cuenta, y cuenta con todo nuestro apoyo. Y el otro, en la reducción también del tiempo, vamos con todo, vamos a defender al INE con todo.

LC: Gracias presidente! Abrazo!

AM: Hermano, necesito un favor urgente.

Te va a llamar Marcela por un tema para registrar el día de hoy, hermano, a mi Secretario de Finanzas. Hay que darle de alta en el INE.

LC: Ok.

AM: Muchísimas gracias, hermano, nada más dime con quién lo veo directo, y necesito verte para que me digas cómo declarar con todo el respaldo al INE. Mándame aquí unas líneas discursivas.

LC: Presidente, cómo quedamos, mándame el oficio escaneado al correo lorenzo.cordova@ine.mx, esperan a que llegue el original en mi oficina.

AM: Éste es el presupuesto del INE explicado y desglosado en grandes rubros de gasto (padrón electoral, monitoreo, fiscalización, etc.), René y Fernando Galindo ya lo tienen.

LC: Abrazo!

AM: Listo, perfecto.

LC: (Emoji de pulgar arriba).

AM: Muchas gracias, mi querido hermano, y muy bien el documento que me mandaste con todo, hermano, equipo.

3 de febrero de 2020

AM: Me puedes tomar una llamada, hermano.

Gracias, abrazo, nos vemos pronto y te encargo para tener una reunión con el registrador colombiano que te aprecia y te respeta.

Abrazo fuerte, hermano, te veo la otra semana.

LC: Gracias a ti, mi estimado Alejandro! Cuenta con ello, Alejandro es un buen amigo!

6 de febrero de 2020

LC: Querido presidente, me dijo Gerardo (Triana) que platicó contigo. Te aprecio mucho el respaldo y el acompañamiento. Urge vernos! Abrazo fuerte!

AM: Cuenta con todo mi apoyo y con todo mi respaldo, hermano. Ya estamos. Abrazo fuerte. Ya le dije a Triana que adelante.

LC: Gracias! Va un abrazo!

20 de julio de 2020

AM: Lorenzo, amigo, espero estés bien. Mañana van a ver un tema muy importante para nosotros. Ojalá apoyes, te pido toda la ayuda.

LC: Lo traigo mi estimado presidente. Nos reunimos con Marcela. Estamos estudiando para ver qué podemos hacer.

AM: Gracias, ayúdame. Mi presidente, te agradezco mucho todo tu apoyo sabes que aquí tienes un amigo, un aliado permanente, con todo, muchas gracias.

Yo espero que sea de éxito la reunión de mañana y gracias por todo tu apoyo lo valoro mucho.

LC: (Emoji de pulgar arriba) Hay consenso en apoyar con una interpretación que les pueda ayudar con el tema de los estatutos.

AM: Sé que está tu mano ahí metida, sabes que te lo aprecio y te lo valoro mucho y te mando un abrazo cariñoso.

LC: Ni digas, estoy convencido que a los partidos hay que fortalecerlos.

AM: Muchísimas gracias, te debo una más.

31 de julio de 2020

LC: Listo, ya votamos la autorización para que el CPN haga las modificaciones estatutarias.

AM: Extraordinario, mi querido amigo, muy agradecido. Hay que estar atentos porque los de Morena, su dirigencia nacional, va a querer ir al Consejo Nacional de Salud por el tema de las elecciones. Hay que estar atentos y dime cómo ayudo.

LC: Sí, está cantado. Tendrán que hacer presión para evitarlo porque frente a eso no tenemos margen de maniobra.

AM: Yo voy a apretar con eso, ya verás. Mañana tengo reuniones con ellos. Amigo, te echo una llamada, te mando un abrazo.

13 de agosto de 2020

AM: Mi querido amigo, estoy muy atento de todo el tema y en lo que necesites, estamos aquí listos para apoyar ok, y reconocerte y agradecerte tu apoyo como siempre en todos nuestros temas, muchas gracias aquí estoy atento.

A ver si nos vemos para echar un café pronto.

LC: Gracias, Alejandro, están desatados!

AM: Sí, dime en qué ayudo, yo he estado declarando y voy a sacar una declaración internacional como presidente de la Copppal si te parece para decir que han habido elecciones en otros países ¿cómo ves, cómo apoyo, dime?

LC: Buena idea. Ayuda mucho.

AM: Lo voy a hacer, te mando un abrazo. Y te agradezco todo el apoyo con el tema del partido, con todo lo que hemos avanzado en nuestro Consejo y nuestros documentos básicos, te mando un abrazo, muchas gracias.

1 de septiembre de 2020

AM: Mi querido hermano, ¿qué día podemos tener una reunión con los diputados del PRI de la Comisión de Presupuesto? Estoy atento y quiero apoyarte con todo en el presupuesto del INE para tener estrategia e inteligencia en la ruta, ya hablé con varios de los grupos parlamentarios para jalar juntos en equipo, incluyendo varios de Morena. Sabes que aquí estoy muy atento en lo que tenga que apoyar.

LC: Te agradezco mucho. Ese es el último escollo que hay que superar antes de la elección. Platiquémoslo pronto. Abrazo!

9 de diciembre de 2020

LC: Muchas gracias por tu mensaje, querido presidente. Es muy importante reivindicar a las instituciones en el vendaval en el que estamos. ¡Mil gracias! Va un abrazo fuerte.

AM: Lo hago con la firme convicción de que tengas claro que soy un aliado tuyo y del Instituto Nacional Electoral, yo soy de palabra, hermano, me comprometo, cumplo darle con todo y vamos en equipo, cuenta con ello.

LC: Lo sé Alejandro y te lo aprecio mucho. Ojalá y nos veamos antes de las fiestas de fin de año.

AM: Sí, listo.

LC: Va que va. Pido que nos busquen un espacio. Abrazo fuerte! Igual de vuelta amigo!

AM: Mi querido amigo, te mando abrazo cariñoso, que te la pases muy padre con los seres queridos. Feliz cumpleaños, se te quiere, se te aprecia.

LC: Mil gracias, querido Alejandro, te mando un abrazo de vuelta con mucho afecto y agradecimiento.