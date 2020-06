Iris Velázquez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Las carencias con las que operan las 136 mil 475 escuelas de educación básica (primarias y secundarias) y las 21 mil 10 de media superior fueron señaladas por la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu).

En su Programa Institucional 2020-2024, publicado el viernes en el Diario Oficial de la Federación (DOF), incluyen el panorama de la educación en México.

Las Principales Cifras del Sistema Educativo Nacional 2018-2019 advierten que no todos los planteles tienen acceso a herramientas tecnológicas e incluso, tampoco a servicios básicos.

Sólo el 37.7 de las escuelas del nivel básico tiene internet, y el 50.3 por ciento del medio superior. El 54.3 de primarias y secundarias tiene computadora, y a nivel bachillerato el 68.8.

En nivel básico el 28.3 por ciento no tiene agua potable y el 25.2 en media superior. En 33.3 por ciento de las escuelas del primer grupo carecen de un lavabo de manos y en el 24.1 por ciento del segundo grupo.

Además, del total de escuelas de educación básica diagnosticadas por el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (Inifed), el 31 por ciento presenta daño estructural en sus instalaciones y 33 por ciento funcionan con edificaciones que no se apegan a la normatividad establecida.

Las carencias de infraestructura se acentúan en las escuelas que atienden población en situación de vulnerabilidad.

En educación primaria, sólo 58.2 por ciento de las escuelas comunitarias cuentan con luz eléctrica. 25.1 por ciento y 23.1 por ciento de las escuelas indígenas no multigrado e indígenas multigrado, respectivamente, presentan graves problemas de déficit de salones.