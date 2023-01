Mayolo López Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El senador Raúl Paz Alonso y las senadoras Geovanna Bañuelos y Sasil de León, quienes viajaron a Egipto con viáticos pagados con el dinero de los mexicanos, fueron notificados por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) que no estaban acreditados para participar en la COP27, un mes antes de que iniciara el encuentro.

A pesar de ello, las legisladoras de PT y PES, y el legislador de Morena, tramitaron boleto de avión y viáticos por casi 160 mil pesos con cargo al Senado, para luego no presentarse en la sede de los trabajos de la cumbre en Egipto.

Senadores como Juan Zepeda y Emilio Álvarez Icaza criticaron a sus compañeros y exigieron que devuelvan los viáticos al no haber participado en la COP, y llamaron a la contraloría interna y a la Auditoría Superior de la Federación a revisar que se reintegren los recursos del boleto pagado de avión y los viáticos.

En una réplica enviada a REFORMA, las senadoras Bañuelos y de León, así como Paz Alonso, culparon a la Junta de Coordinación Política de la Cámara alta de no haberlos acreditado.

«Es importante aclarar que nunca fuimos notificados por la Junta de Coordinación Política de que no fuimos debidamente acreditados para este evento. De ser así, dicho órgano directivo no hubiera autorizado los trámites y recursos correspondientes para nuestra participación en esta delegación internacional», argumentaron.

Sin embargo, de acuerdo con oficios de la Secretaría de Relaciones Exteriores, los legisladores estaban enterados de que no iban a poder contar con la acreditación necesaria para entrar a la sede de la Cumbre, en Sharm El Sheikh, Egipto.

«Me permito informarle que, debido a que las fechas establecidas por la Organización de las Naciones Unidas para el proceso de acreditación a la COP27 ya finalizaron, desafortunadamente no será posible integrarla a dicha delegación», se lee en el oficio enviado al senador y las senadoras viajeras el 4 de octubre de 2022. La cumbre fue del 6 al 18 de noviembre.