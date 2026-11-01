Oscar Uscanga

Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-La Presidenta Claudia Sheinbaum exhibió en redes sociales cómo participó en actividades del Día de Muertos en Palacio Nacional.

Tras sus giras en Hidalgo y Guanajuato, y no tener agenda pública durante este domingo, la Mandataria federal emitió un video en donde presume una actividad con cempasúchil al interior del recinto federal.

«Acompáñenme a conocer cómo rescatamos esta tradición en Palacio Nación. A través de las fotografías, las anécdotas, los aromas y los platillos favoritos, recordamos a quienes ya no están y mantenemos vivos los vínculos que forman parte de nuestra historia», narró en el video mientras mostraba las imágenes.

Dijo que el nombre de cempasúchil proviene del náhuatl, que significa 20 flores o muchas flores, y para los mexicas representaba al Sol.

«Se creía que sus pétalos conservaban su luz y su calor. Por eso, hasta nuestros días, colocamos caminos de Cempasúchil en nuestras ofrendas. Según la tradición, su color y su aroma guían a nuestros seres queridos de regreso a casa, porque recordar también es una forma de mantener viva la memoria», concluyó.

Durante este viernes y sábado, Sheinbaum habló sobre temas de educación pública en sus recorridos por entidades del centro del País.

«Cuando hay educación, cuando se fortalece la educación pública, disminuye la violencia. Cuando se fortalece la educación pública, avanzan los derechos de las mujeres. Cuando se fortalece la educación pública, se fortalece el país», expresó durante la inauguración del plantel de la Universidad Rosario Castellanos en Tecozautla, Hidalgo.

Ante estudiantes de nuevo ingreso, Sheinbaum informó que la institución cuenta ya con 120 mil alumnos y que la meta es duplicar esa cifra durante su sexenio.