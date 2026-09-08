Cesar Esteban Flores Rodríguez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: Prueba PISA 2025 arrojó que 3 de cada 10 estudiantes mexicanos de 15 años alcanzaron el nivel mínimo de competencia básica en matemáticas.

En ciencias su puntaje fue de 414 cercano al del año 2006 (410) y en lectura su desempeño fue inferior al de 2006 cuando el puntaje fue de 410. En 2025 fue de 408.

El 30 por ciento de estudiantes mexicanos que alcanzó el nivel de competencia básico en matemáticas, contrasta con el promedio de la OCDE para este mismo nivel en la prueba PISA 2025 que es 65 por ciento; es decir, 6.5 de cada 10 estudiantes lo logran.

Los resultados del Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA) de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) evidencian y corroboran el fracaso educativo en México.

Según el informe, los alumnos mexicanos obtuvieron un puntaje promedio de 388 en matemáticas, mientras que la media de la OCDE fue de 463, una diferencia de 75 puntos, que podrían equivaler a dos o más ciclos anuales completos de aprendizaje.

La diferencia entre México y las cuatro provincias participantes de China, que lograron los puntajes más altos es enorme: el puntaje de los asiáticos es de 612 puntos, una distancia de 224 puntos por encima de México.

«Como mínimo, estos estudiantes son capaces de interpretar y reconocer, sin instrucciones directas, cómo puede representarse matemáticamente una situación sencilla, por ejemplo, comparar la distancia total de dos rutas alternativas o convertir precios a otra moneda», indica la nota sobre México en el reporte de PISA 2025.

Singapur es otro de los países con muy altos resultados en las tres áreas de evaluación y aventaja a México con 175 puntos en matemáticas. Pero lo más sorprendente es que, de los 6 niveles de competencia de la prueba, ningún mexicano, para las tres áreas de evaluación, que son ciencia, matemáticas y lectura, alcanzó los niveles más altos de competencia (5 y 6), mientras que el 41.8 por ciento se ubicó por debajo del nivel 2, es decir, menos del nivel de competencia básica.

En cuanto a capacidad lectora, solo un 50 por ciento de los estudiantes mexicanos alcanza el nivel básico de competencia frente a un 69 por ciento del promedio de la OCDE.

Para el País, esta condición implica un retroceso de 16 años, pues en 2009 casi un 60 por ciento de quienes participaron en el estudio alcanzaban ese nivel de competencia básico (nivel 2 y más).

En lo relativo a competencia científica hay un estancamiento con apenas un 50 por ciento de estudiantes con las capacidades mínimas frente a un 49.1 por ciento que lo tenían en 2006. A nivel OCDE, el promedio de estudiantes de 15 años en este nivel de competencia básica alcanzó un 74 por ciento.

En ciencias, los mexicanos obtuvieron 414; el promedio de la OCDE fue 482.

En lectura, el puntaje mexicano fue de 408. El del organismo internacional fue de 461. Y en la resolución de problemas computacionales, los mexicanos obtuvieron un puntaje de 453 muy lejos del promedio de la OCDE de 500.

Los resultados más altos correspondieron a China en ciencias, con 597 puntos; a Singapur en lectura, con 535; y a Macao en resolución de problemas computacionales, con 572.