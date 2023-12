Víctor Osorio Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Los malos maestros y la indisciplina para el aprendizaje tienen a México en un retroceso en materia educativa.

La situación se agravó durante el cierre de las escuelas por la pandemia del Covid y los estudiantes de secundaria recibieron poco apoyo para adecuarse al aprendizaje remoto, revelan los resultados del Programa de Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA, por sus siglas en inglés), presentados ayer.

En el reporte general sobre los resultados de PISA 2022, elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), los estudiantes mexicanos en Matemáticas y ciencias fueron inferiores en comparación con 2018 y aproximadamente los mismos en Lectura.

En Lectura los puntajes promedio bajaron de 420 a 415, cuando un promedio aceptable son 500 puntos.

En Ciencia retrocedió de 419 a 410, y en Matemáticas cayó de 409 a 395.

La puntuación de los estudiantes mexicanos evaluados se encuentra por debajo del promedio de la OCDE en las tres áreas de conocimiento, pero por encima de las de los brasileños y colombianos.

El reporte sobre México señala que el 36 por ciento de los estudiantes evaluados en México tuvieron problemas al menos una vez a la semana para comprender las tareas escolares y el 28 por ciento para encontrar a alguien que pudiera ayudarlos con las tareas escolares.

«El apoyo al bienestar de los estudiantes a menudo fue limitado cuando sus escuelas estuvieron cerradas En México, el 46 por ciento de los estudiantes recibieron apoyo diario a través de clases virtuales en vivo en un programa de comunicación por video», señala la nota.

«Algunos estudiantes aprenden Matemáticas en un clima de indisciplina que no es favorable para el aprendizaje», señaló la OCDE.

En 2022, alrededor del 15 por ciento de los estudiantes en México informaron que no pueden trabajar bien en la mayoría o en todas las clases, el 21 que no escucha lo que dice el profesor y el 25 que se distrae usando dispositivos digitales.

El reporte destaca que en México el 62 por ciento de los estudiantes de secundaria evaluados en México informaron que el edificio de su escuela estuvo cerrado durante más de tres meses debido a la pandemia.

En promedio, en los países de la OCDE el 51 por ciento de los estudiantes experimentaron cierres de escuelas igualmente prolongados.