Guadalupe Irízar Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- La Gobernadora de Campeche, Layda Sansores, exhibió mensajes que intercambió el empresario Claudio X. González con el dirigente nacional del PRI Alejandro Moreno, Alito, en donde lo cita y le da los domicilios de reuniones que organizó con él y otros dirigentes de partidos políticos nacionales.

En su programa Martes del Jaguar, dio cuenta de diversas citas plasmadas en mensajes que tienen fechas de junio de 2020.

«Ya platiqué con Ricardo. El martes veo a Santiago (Creel). Insisto.

Alito sigo avanzando. Pronto te haré llegar un documento para tu revisión. Cuando andes por la ciudad avísame para vernos. Abrazo», dicen dos mensajes por chat del empresario con fecha del 2 de junio de 2020.

«Sí, perfecto, si me lo permites al rato te hablo de un teléfono para que tú me des otro teléfono y te haga con comentario importante. Abrazo fuerte va», le contesta Alito.

El dirigente priista le añade una liga a un tuit de su cuenta para que lo lea el empresario .

«Si lo puedes ver, te comento en un rato va», le dice el priista.

«A las órdenes» le contesta el empresario un día después.

En otro mensaje en chat, fechado el 9 de junio de 2020, Claudio X. González , le dice al priista: «Alito, cómo ves el día 22 para el primer encuentro de la mesa? La podemos realizar en la terraza en donde platicamos, a las 10 am. Si tu puedes, empiezo a llamar a los demás . Abrazo».

«Veo de inmediato cómo estoy y te aviso para construir OK. Hay que tener estrategias de inteligencia siempre ve lo que sucedió el día de hoy, tiene que cuidar todo», le contesta el dirigente campechano.

«De acuerdo Alito, espero me digas si el 22 jala contigo para citar a los demás», le insiste González.

Ese tono de intercambio se repitió en otras ocasiones, en otras fechas, de acuerdo a los mensajes difundidos por Sansores.

Acuerdan que la reunión sea con los presidentes de los partidos y que a la mesa a la que están convocando participe también un representante permanente.

«Ok perfecto. Hay que tener mucho cuidado no se vaya a filtrar esa reunión hay que estar atentos. Saludos», le dice Alito el 11 de junio.

«Alito la reunión sería a las 5 pm en lugar de las 10 am Te queda bien? Marko confirmado», le contesta el empresario.

«Ve que le contestan al pobre presidente del PAN. No dan una mi querido Claudio, se te quiere, se te aprecia. Abrazo, Ves por que el PRI es el que debe regresar», le dice Alito al comentarle una nota publicada con el rechazo de MC a una alianza con el PAN en 2021.

Pero el empresario le manda un abrazo y le contesta: «Espero la mesa contribuya a lograr acuerdos mínimos que sirvan un bien mayor. Ya veremos!»

Layda Sansores dijo que tanto Claudio X. González como su padre son empresarios exitosos, por lo que considera que deberían de seguir concentrados en su actividad .

Criticó la manera en que quiere González introducirse en la política y sugirió que es el que estuvo atrás de la marcha del 13 de noviembre y trata a los partidos como «marionetas».

Sansores se preguntó qué hace Claudio X. González organizando a los presidentes de los partidos, a los que parece que trae como marionetas al estarles mandando y organizando ahora en la política.

«Quieren quedarse con el País no tienen derecho, que sigan en lo suyo. No se convierten en políticos de la noche a la mañana, las complicidades que ya nos imaginábamos se han dado entrañablemente», expuso Sansores.

Y agregó que espera que el señor Claudio X. González reciba los mensajes exhibidos «con toda la calma y la tranquilidad» y no podría decir que esto no es verdad.

Dice que esas relaciones entre el empresario y los dirigentes partidistas se comentaban en todos los rincones del País, pero los mensajes de chat lo confirman.

«A mí no me quiera decir que yo soy espía y ponga también su demanda, no nunca me podrán demostrar que yo espío, no hay manera. Me dan un material y yo me siento obligada a darlo conocer», se adelantó ante posibles acciones legales en contra de la difusión de esos mensajes privados.

Monreal y Fuentes

En el mismo programa, criticó una vez más a Ricardo Monreal, el coordinador de los senadores de Morena, exhibió un video en donde el dirigente de ese partido Mario Delgado comenta la molestia de algunos militantes con él, y lo llama a que tome decisiones en consecuencia.

«Ya se pasó, desde España decir que ya habló con uno, y con Santiago Creel, y contactos con Movimiento Ciudadano () Nosotros ya dijimos lo que tenemos que decir con todo, así que ojalá hagamos reaccionar a los que tienen que actuar», dijo con relación a Monreal.

Asimismo, recordó las denuncias de la relación entre el Magistrado del TEPJF Felipe Fuentes y Alito, y lamentó que se haga «el que la virgen le habla», pues esa relación compromete su trabajo.